Филип: 2019 год был сложным и для страны, и для ДПМ

Лидер ДПМ Павел Филип заявил, что 2019 год был сложным для страны, а также для партии, которую он возглавляет.

На заседании Национального политического совета ДПМ, состоявшемся в воскресенье, 15 декабря, Павел Филип отметил, что, „несмотря на провокации и трудности, ДПМ не только выжила, но и сумела получить лучший результат на местных выборах и доказала, что это не партия одного человека, а сильная и единая команда”, передает IPN.

Лидер ДПМ добавил, что после пройденных трудностей, ДПМ стала еще сильнее. Павел Филип поблагодарил председателей территориальных организаций, председателей районов, примаров и всех членов ДПМ за проделанную работу и за то, что остались преданными партии.

„Демократическая партия перешла от власти к оппозиции, а затем воспрянула с очень хорошим результатом на местных выборах. Как дереву удается пережить бури, если у него сильные корни, так и ДПМ выстояла благодаря сильным территориальным командам”, — заявил Павел Филип.

