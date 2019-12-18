Без пыли и шума: как в Молдове планомерно стирают в порошок русскоязычных и гробят молдаван...

В современном мире этноцид власть имущие предпочитают проводить тихим образом и с применением менее кровавых способов. Пара слов о том, как в Молдове планомерно проводят этнический геноцид.

Если вы полагаете, что это явление - это когда расстреливают или сжигают кого-то - то вы глубоко заблуждаетесь. Все эти меры - слишком "громкие", "скандальные" и связаны с определенными проблемами - страна которая прямо и открыто будет проводить такую политику - в конечном счете "нарвется" на целый ряд международных проблем. Именно поэтому, в современном мире этноцид власть имущие предпочитают проводить тихим образом и с применением менее кровавых (хотя и не менее эффективных) способов.

1. Сперва - вы убираете из общественно-политической жизни всех активных представителей этносов, которые собираетесь ликвидировать/устранить. Жертвы не должны оказывать реального сопротивления - такова природа маньяков. Взамен - подсовываете пустышки, коллаборационистов или конъюнктурщиков, которые будут делать как вы скажете. "Профессиональных". Ну что, убрали? Теперь идем дальше.

2. Постепенно, вы начинаете устранять из законодательства те нормы и правила, которые защищают этнические группы, языки или культуры. Под вялые и контролируемые взвизгивания тех самых "штрейкбрехеров" которые формально представляют в политической и общественной жизни интересы тех самых угнетаемых вами групп. Разумеется - всерьез никакого сопротивления и протестов быть не должно. Получилось? Идем далее.

3. Затем, вы убираете возможность обучаться, лечиться, представлять свои права в судах напрямую и получать информацию из СМИ у угнетаемой группы. Дети не должны знать своей культуры - навяжем им чужую. Взрослые не должны слушать альтернативных точек зрения - покажем им только нужные. Всем им должно стыдно за себя, язык, народ. Тихо-тихо. Молчите. Ничего не происходит плохого. Вы что, совсем глупые - кричать о таких мелочах?

4. В итоге же, вы начинаете культивировать образ врага из того или иного этноса, языка или народа. Они становятся ответственными за все плохое и, без возможности защищаться, обучаться, высказываться - либо принимают точку зрения тех кто проводит геноцид, либо мигрируют (да-да, чемодан-вокзал.... - знакомо?).

Профит.

Без выстрелов, крови и особого шума.

Готовая методичка по которой не первый уже год действуют те, кто нацелился стереть в Молдове русскоязычных, попутно угробив молдаван как нацию, для того чтобы превратить эту территорию в буферную зону.

МИХАИЛ АХРЕМЦЕВ