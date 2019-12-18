Стояногло: Виорелу Морарь нужен был карманный генеральный прокурор

Инициированная реформа прокуратуры при правительстве ДПМ должна была лишить Генеральную прокуратуру силы.

Основной целью законопроекта было разделение прокуратуры в две отдельные системы – Антикоррупционную прокуратуру и Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью. Это уничтожило систему полностью.

Деятельность этих двух структур никем не контролировалась, они никому не подчинялись и вели свою работу на уровне государства в государстве, как Ватикан в Италии.

- По положению вещей, с которым мы столкнулись, эти прокуратуры не подчинялись Генпрокуратуре. Генеральная прокуратура не располагала никакими материалами о деятельности этих прокуратур, - рассказал Александр Стояногло в эфире передачи одного из частных телеканалов.

Такая ситуация устраивала Эдуарда Харунжена, который не сильно пытался использовать этот инструмент для работы. Хотя, любой профессионал понимает, что давно нужно прекратить чинимый прокурорами «беспредел».

- Так сложилось, что эти две прокуратуры разделили всю систему прокуратуры на две части. Это были настоящие группировки, которые выясняли между собой отношения и конкурировали.

Я далек от мысли, что в эти группировки входили абсолютно все работники этих прокуратур, потому что вокруг прокуроров были сформированы приближенные группы прокуроров, которые и творили весь этот беспредел.

И генеральный прокурор, до определенного времени, был неким балансом сил, и после того, как Харунжен был отправлен в отставку, отношения между этими прокуратурами обострились и переросли в прямое выяснение отношений, - пояснил новоиспеченный Генеральный прокурор.

Виорел Морарь, в свое время, подмял под себя обе структуры, убрав с дороги бывшего главу ПБОП Виорела Китороагэ и назначив на его место своего товарища Дорина Компана.

Именно по этой причине Морарь противился назначению Александра Стояногло на должность Генерального прокурора – ставленнику ДПМ не нужен был человек из системы, который в курсе всего происходящего и готов приступить к чистке рядов.

Виорел Морарь настойчиво пытался привести в кресло Генпрокурора человека с менеджерскими полномочиями, чтобы продолжать контролировать систему прокуратур, а сам Генпрокурор стал карманным, даже не подозревая об этом.

- Главная задача господина Мораря и его команды заключалась в том, чтобы во главе Генпрокуратуры был прокурор, пришедший из гражданского общества, то есть, человек, который был бы просто менеджером. Ему не нужен был прокурор, которого бы реально интересовала ситуация в этих двух прокуратурах и вообще в системе прокуратуры, - разъяснил Александр Стояногло.

В эфире этой же передачи Виорел Морарь попытался опровергнуть обвинения, выдвинутые против него Александром Стояногло, передает a-tv.md.

Михаил Генчу