Майнинг, газ и «Шериф»: Как живёт непризнанное Приднестровье и зачем Россия его поддерживает

В 5–6 часов вечера в торговых центрах вы увидите зевающих продавцов и полное отсутствие покупателей.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) очень любят Россию. Ежегодно РФ финансово поддерживает регион. На территории ПМР стоят российские заводы, более четверти века находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), российский триколор признан вторым официальным флагом.

«Секрет фирмы» рассказывает, как живёт Приднестровье, кто на нём зарабатывает и чем полезна России непризнанная республика.

Шериф со звёздочкой

Приднестровье (ПМР) — непризнанное государство между Молдавией и Украиной. В 1990 году ПМР провозгласила независимость от Молдавской ССР, а в 1992 году полностью отделилась от Молдавии.

Молдавия не признаёт суверенитет ПМР. Приднестровье (наравне с Нагорно-Карабахской республикой, ДНР и ЛНР) также не получило признание ни одной страны — члена ООН.

В 2017 году в Приднестровье проживало 217 000 граждан России из 475 665 жителей. Российские военнослужащие в качестве миротворцев с 1995 года постоянно находятся на территории ПМР.

Приднестровье часто называют республикой «Шериф». Всё из-за того, что одноимённому холдингу принадлежат десятки организаций в небольшой ПМР. В бюджет непризнанной республики за 9 месяцев 2018 года холдинг принёс около полутора миллиардов рублей. Это самый высокий показатель среди всех налогоплательщиков региона.

В 1993 году основатели «Шерифа», Виктор Гушан и Илья Казмалы (их называют выходцами из силовых структур), основали компанию, а через несколько лет она выросла в сеть одноимённых супермаркетов, автозаправок, нефтебазу, винно-коньячный завод, текстильную фабрику, автоцентры, спортивный комплекс, оператора сотовой связи, крупнейший банк в республике, рыбную базу и ряд других организаций.

Самый известный актив холдинга — футбольный клуб «Шериф». Около половины команды — купленные из-за рубежа игроки.

Помимо бизнеса в ПМР партнёры владели несколькими компаниями, зарегистрированными в России. Например, ликвидированные ООО «Рустекс» (торговля) или ООО «Симпл колл» (грузоперевозки).

О монополии холдинга, жизни и бизнесе в ПМР и связях с Россией мы поговорили с одними из первых предпринимателей Приднестровья Олегом Сеиным (имя и фамилия изменены по просьбе героя), Денисом Неделько и Славой Яблочным.

ФК "Шериф". Фото: vk.com/footballclubsheriff

Олег Сеин

«Из-за этой монополии мне пришлось отказаться от компаний, которые я развивал более 20 лет. Компания — монополист не только в экономике, но и в политике. Состав верховного совета и правительства — подконтролен компании. У нас государство в государстве.

Осложняет ситуацию и непризнанный статус региона. Три банка (два государственных и один шерифовский) работают через Россию. По-другому никак. Ваша страна признаёт нас, поэтому через неё ведутся все платежи. У нас даже до этого года нельзя было расплачиваться картами Visa и MasterСard.

Был один случай — я пытался заключить контракт с известной иностранной фирмой. На мой запрос о работе с ПМР они ответили, что ведут бизнес только официально. Понимаете? О Приднестровье уже мнение как о серой зоне. Якобы здесь все „вчёрную“ работают.

По внутреннему паспорту ПМР можно выехать только в Молдавию. Но почти всё население имеет несколько паспортов — чаще это молдавский (даёт 90 дней в ЕС), украинский или российский. Если повезёт, то румынский (позволяет свободно работать в ЕС)».

Так и поступают местные жители. В Приднестровье распространены агентства для работы за границей. Уехав в соседнюю Молдавию, Украину или Румынию, можно получать от 650 евро в месяц. В самой республике средняя зарплата — 4 тысячи приднестровских рублей (около 15 тысяч рублей).

Те, кто решает остаться и открыть своё дело, часто сталкиваются с давлением «Шерифа».

«Кроме шерифовской сети супермаркетов у нас есть небольшие частные магазинчики и ларьки», — продолжает Олег.

"Шериф", но уже магазин.

«Все они торгуют одним товаром — тем, который привозит „Шериф“. Хочешь закупаться у кого-то другого? Окей. Но Шериф с тобой контракт разрывает. И все вынуждены сидеть и торговать одним ассортиментом.

В одном из городов ПМР есть старый пивзавод. Там производится качественное пиво, которое нравится местным. У „Шерифа“ тоже есть своё пиво, но оно сильно уступает первому.

В августе они запретили продавать пиво другого завода. И все магазинчики (не говорим уже о сети супермаркетов) были вынуждены отказаться от товара из-за давления „Шерифа“. Я даже не знаю, как теперь выживет это предприятие».

Денис Неделько

«Самая большая сложность ведения бизнеса в Приднестровье — движение денег. Любой платёж от банка из ПМР воспринимается как неизвестный. Например, нам нужно отправить деньги в Румынию. Банк ПМР открывает корреспондентские счета в банках России (только ваша страна позволяет нам это делать). Затем банк России открывает корреспондентские счета в США. И только потом платёж поступает в один из румынских банков.»

«Часто бывает так, что банк в Румынии говорит: „Я вижу всю цепочку отправления, где в начале стоит кто-то неизвестный“. И отправляет деньги обратно».

Из-за этого Денису и другим предпринимателям в Приднестровье приходится открывать счета в других странах. На это уходит достаточно много времени и сил. Если Денис хочет расплатиться с партнёрами из Украины со своего молдавского счёта, то сначала покупает леи (денежная единица Молдавии), затем обменивает их на доллары и только потом отправляет необходимую сумму в страну назначения. По словам бизнесмена, издержки составляют около 5 процентов.

Тирасполь.

«Помимо двойного таможенного контроля на границе (посты Молдавии и Приднестровья) наши грузы досматривают тщательнее, — продолжает Денис. — Например, бананы могут задерживать на границе на два дня больше положенного срока. Время транспортировки критично для подобных продуктов».

Слава Яблочный

«В 5–6 часов вечера в торговых центрах вы увидите зевающих продавцов и полное отсутствие покупателей», — рассказывает Слава Яблочный. Он живёт в Приднестровье с рождения. Ему 47 лет, и у него небольшой IT-бизнес.

«В Приднестровье вы не найдёте честности. Она здесь не живёт. Один мой знакомый председатель правления в одном из коммерческих банков и депутат Верховного Совета ПМР. Мы не знаем, как может быть иначе».

Да, конечно, можно крепко ругать эту фирму („Шериф“). Но вот посмотрим вокруг — бассейн, стадион, стипендии лучшим студентам. Всё это делает „Шериф“. Только не для кого скоро станет.

Молодёжь толпами уезжает отсюда. Моя дочь даже слышать не хочет о возвращении. Что здесь делать? Работать за 200 долларов в месяц? Она сейчас в России, как и многие приднестровцы, занимается маркетингом и получает в несколько раз больше». Слава рассказывает, что в ПМР очень любят Россию.

«Сколько всего Россия тут построила! И садики, и больницы, и какой-то новый центр для обучения хирургии. Наши дети здесь учатся в филиалах российских вузов. Цена на газ у нас приоритетная. Мы в три раза меньше соседней Молдавии платим».

На вопрос, почему мужчина не оформляет российский паспорт он ответил просто. «Я жду, когда Россия сама мне скажет: „Возьмите ваш документ, положите во внутренний карман. Вы являетесь гражданином Российской Федерации“. Вспомните мои слова через год-полтора».

«Мы 28 лет подождали. Ещё парочку подождём», — вздыхает Слава.

Тирасполь.

Долги и майнинг. Какие деньги Россия тратит и зарабатывает на ПМР

Помимо строительства социальных объектов, которыми в ПМР от Москвы занимается АНО «Евразийская организация», Россия финансово поддерживает Приднестровье. До 2017 года страна с перебоями, но отправляла ПМР около $100 млн гуманитарной помощи в год. В последние несколько лет сумма сократилась до $40 млн.

Не всегда эти деньги расходовались на нужды жителей. В 2011 году в РФ было заведено уголовное дело на сына президента ПМР Игоря Смирнова — Олега. Его обвиняли в хищении 160 млн рублей, отправленных Москвой в Тирасполь.

В 2016-м другой президент Приднестровья — Евгений Шевчук — оказался в центре скандала с хищением российских денег. Фирма-посредник «Энергокапитал», через которую приднестровская МГРЭС продавала энергию в Молдавию — «„прокладка", через которую многие миллионы долларов уходят в офшор»

В 2018 году в непризнанной республике Приднестровье узаконили майнинг криптовалюты. Премьер-министр ПМР Александр Мартынов планирует, что майнинг принесёт в бюджет республики $15,5 млн. Для этого он хочет увеличить мощность Молдавской ГРЭС до 23,7%.

Сегодня станция работает на 17%. Для увеличения выработки энергии необходимо увеличить и потребление газа, транспортируемого Россией в многолетний долг: ПМР не платит за газ с 2009 года. Долг непризнанной республики составляет более $6 млрд. Но «Газпром» не разделяет задолженность на Кишинёв и Тирасполь, записывает всё на Молдавию и называет Приднестровье «надёжным партнёром» и «значимым рынком».

Для развития майнинга президент Приднестровья Вадим Красносельский в первую очередь планирует привлекать российских инвесторов. По его словам, от них поступали и поступают предложения.

Россия и Молдавия — давние бизнес-партнёры. На территории ПМР стоят два российских предприятия.

Первый — завод военной техники «Прибор» в Бендерах. В 1971 году это был филиал московского «Салюта». Сегодня завод известен как производитель стрелкового оружия, также выпускает детали для авиации и РЖД. В Сети редко появляется информация о деятельности этого завода. Приднестровские СМИ даже прозвали его «молчуном».

В 2003 году завод купили за $625 тысяч. После реорганизации он вошёл в структуру АО «ОДК» (около 80% активов всего двигателестроения России), которой владеет «Ростех». Это покупка — первая собственность РФ на территории ПМР.

Но производство на нём «идёт полным ходом» (с 2004 по 2015 год объёмы производства увеличились в 10 раз).

Намного известнее в России «Молдавская ГРЭС». Владелец МГРЭС — «Интер РАО». Генеральный директор «Интер РАО» — Борис Ковальчук. Почти третью этой компании владеет группа «Роснефтегаз».

Молдавская ГРЭС — самая мощная из зарубежных активов компании (максимальная мощность станции 2520 МВт). Сегодня она поставляет электричество на Украину и в Молдавию с «возможной передачей в страны Евросоюза» (написано на сайте станции).

За 2018 год «Газпром» поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа. В отчёте об энергетике Молдовы за 2016 год (самые последние данные) написано, что страна потребила 4,4 млрд кВт/ч.

Около 1 млрд кВт/ч пришлось на Приднестровье. 55 процентов энергопотребления Молдовы (без учёта ПМР) обеспечила Молдавская ГРЭС. При цене $0,045 кВт ПМР получила от Молдавии около $84 млн.

На 2019 год МГРЭС обеспечивает уже 68 процентов от общего объёма поступающей в Кишинёв электроэнергии.

«Экспорт» в Молдавию сегодня — один из главных источников дохода для ГРЭС. Из-за напряжённых отношений между странами Кишинёв то отказывался от закупок энергии, то снова возобновлял их.

Помимо поставок электроэнергии в страны СНГ станция используется для майнинга криптовалюты.

Помимо поставок электроэнергии в страны СНГ станция используется для майнинга криптовалюты.

Первый канал, Усманов и Чайка

Помимо государственных предприятий в Молдавии российские бизнесмены также имеют связи с этой страной.

Made in Moldova

Большинство промышленных предприятий бывшей МССР расположено в Приднестровье. Помимо МГРЭС, которая в советские годы обеспечивала электричеством Украину, Румынию и Болгарию, а сегодня работает на 17% от возможной мощности, в ПМР сохранился текстильный завод «Тиротекс», винно-коньячный завод «Квинт», металлургический и цементные заводы и другие предприятия.

Для населения в 450 тысяч человек — это излишние мощности. Почти всё производство Приднестровья работает на экспорт. Предприятия беспошлинно поставляют товары в ЕС под вывеской Made in Moldova. С 2015 года ПМР вместе с Молдавией входит в зону свободной торговли с Европейским Союзом.

Одни эксперты связывают высокие показатели экспорта в Евросоюз с возвращением Приднестровью возможности жить самостоятельно, без помощи третьих стран. Другие — с нежеланием конфликтовать с Россией из-за экономической блокады региона.

Всё под контролем

Около полутора тысяч российских военнослужащих постоянно находятся на территории ПМР с 1995 года. Эта группа — наследница легендарной 14-й гвардейской общевойсковой армии. Основная задача оперативных войск — выполнение миротворческих операций и контроль за ситуацией в регионе.

О выводе российских сил с территории Приднестровья говорили много. Например, в Стамбульском документе ОБСЕ (1999 год) говорится: «Мы приветствуем обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года».

В 2018 году Генеральная ассамблея ООН призвала Россию «без оговорок и дальнейшего промедления» завершить вывод оперативной группы войск.

«Россия выступает гарантом интересов русскоязычных жителей Приднестровья, и она всегда давала понять — если Молдавия пойдёт на объединение с Румынией, то от ПМР ей придётся отказаться», — говорит ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления РАНХиГС Сергей Беспалов.

«Почему Россия не выводит войска? В 90-х страна обещала вывести их. Мы связывали это с перспективой урегулирования приднестровской ситуации, но раз изменений в этом деле нет, конфликт приглушен, то Россия справедливо оставляет свою базу в ПМР».

«Во-первых, это инструмент сдерживания руководства Молдавии от соединения с Румынией и блокировка перспективы её вступления в НАТО», — продолжает эксперт.

«Молдавия считает ПМР своей территорией, а если на этой территории находятся российские военные, то ни о каком вступлении в Североатлантический альянс не может быть и речи.

Какие бы заявления ни делали западные столицы (абсолютное большинство стран поддерживает идею вывода российских войск из ПМР), наши интересы противоположные. Я думаю, что войска РФ в Приднестровье будут оставаться ещё долго».

7 сентября 2016 года бывший президент ПМР Евгений Шевчук подписал указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», результат которого приведение правовой системы Приднестровья в соответствие с законодательством России (по итогам референдума 2006 года 97,2 процента жителей ПМР проголосовали за присоединение к РФ).

Через год власти ПМР приняли закон об использовании российского флага наравне с государственным.

Сегодня Приднестровье для России — это участие в молдавской политике и возможность блокировки вступления страны в НАТО. Помимо политического аспекта ПМР — источник доходов для российских компаний. Только МГРЭС за 2018 год принесла РФ 8,5 млрд рублей (самый быстрорастущий зарубежный актив «Интер РАО»).