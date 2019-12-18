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Политика
Влад Батрынча подтвердил готовность парламента к реализации национальной стратегии по борьбе с коррупцией
18.12.2019

Вице-спикер от фракции ПСРМ Влад Батрынча подтвердил готовность Парламента приложить все усилия для полной реализации Национальной стратегии обеспечения неподкупности и борьбы с коррупцией, а также открытости для сотрудничества с гражданским обществом в этой области.

Заявление Влада Батрынчи прозвучало на рабочем заседании Группы по мониторингу Национальной стратегии по борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы, которое состоялось в Парламенте под руководством вице-спикера.

На заседании был представлен Мониторинговый отчет о реализации Национальной стратегии обеспечения целостности и борьбы с коррупцией за первый семестр 2019 года.

Гражданскому обществу было предложено подготовить альтернативные доклады о контроле реализации Национальной стратегии.


 
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