Влад Батрынча подтвердил готовность парламента к реализации национальной стратегии по борьбе с коррупцией

Вице-спикер от фракции ПСРМ Влад Батрынча подтвердил готовность Парламента приложить все усилия для полной реализации Национальной стратегии обеспечения неподкупности и борьбы с коррупцией, а также открытости для сотрудничества с гражданским обществом в этой области.

Заявление Влада Батрынчи прозвучало на рабочем заседании Группы по мониторингу Национальной стратегии по борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы, которое состоялось в Парламенте под руководством вице-спикера.

На заседании был представлен Мониторинговый отчет о реализации Национальной стратегии обеспечения целостности и борьбы с коррупцией за первый семестр 2019 года.

Гражданскому обществу было предложено подготовить альтернативные доклады о контроле реализации Национальной стратегии.