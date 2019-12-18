Блок ACUM стал «AFOST»: Экс-премьер Молдовы Майя Санду меняет пластинку...

Для этого, по словам Санду, «ДПМ должна уйти из власти и не поддерживать правительство Додона», иначе - революция.

Начиная с апреля 2009 г. в Молдове начался очень тяжелый период политической турбулентности. В том, что он не завершится до конца 2020 г., можно быть уверенным на сто процентов.

Долго ждать не пришлось. Как и предсказывали многие наблюдатели, ПДС (блок ACUM фактически уже не существует) готова к созданию прозападной коалиции с ненавистной ранее ДПМ.

Если раньше демократам выдвигалось условие «очиститься», то теперь совсем другое. Санду говорит, что «ДПМ должна уйти из власти и не поддерживать правительство Додона». Обычная схватка за государственные должности, ничего личного. Борьба с коррупцией, новый генпрокурор, реформа юстиции отходят на задний план.

Теперь главное в повестке дня – отставка правительства Иона Кику. Вначале будет продвигаться вариант совместного голосования ДПМ и ПДС с ПППД в парламенте. На демократов будет оказываться внешнее и внутренне давление. Если новый генпрокурор Александр Стояногло возьмется за «ореховую мафию» и другие бизнес -проекты демократов, а это значит, что клану будут угрожать уголовные дела с посадками, то это может их подтолкнуть к солидарным действиям с ПДС. А уголовные дела подконтрольные СМИ представят как давление на политических оппонентов. В результате будет предпринята попытка отправить миноритарное правительство в отставку.

Но если по каким-то причинам ДПМ расколется, и голосов этих депутатов будет недостаточно для отставки кабинета Кику, то мы, возможно, увидим реализацию второго сценария.

В чем его суть, также ясно. Технология цветных революций хорошо отработана. Политических сил, недовольных ПСРМ и Игорем Додоном, в Молдове много. Как на левом, так и на правом фланге. И все они хотят перезагрузки ситуации, то есть досрочных парламентских выборов. Фактически мы приближаемся к моменту, когда все объединятся против одного.

Обострение случится, как обычно, весной.

Директива свыше, по-видимому, пришла, и теперь подлежит исполнению. Отсюда и новая риторика у лидера ПДС. Потом, неутоленные амбиции и личная месть Додону за проигрыш на президентских выборах в 2016 г. и отставку правительства в октябре 2019 г. будут придавать Майе Санду все новые силы.

Начиная с апреля 2009 г. в Молдове начался очень тяжелый период политической турбулентности. В том, что он не завершится до конца 2020 г., можно быть уверенным на 100%.

«Когда мир переворачивается, друг мой, самое важное — первым стать на голову».

СЕРГЕЙ ТКАЧ