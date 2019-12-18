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Общество
Каждому жителю Молдовы по автомобилю: Страна поможет купить авто всем желающим
18.12.2019

Власти рассматривают возможность расширения программы кредитования. При помощи государства можно будет купить не только первое жильё, но и первый автомобиль. С такой инициативой выступило правительство Иона Кику.

"Проект находится на этапе рассмотрения. Мы раздумываем над тем, как расширить программу Prima cas , которую считаем успешной и выгодной для страны, чтобы дать людям возможность вложиться и в другие активы, в том числе в автомобили", - заявил министр финансов Сергей Пушкуца.

Другие подробности пока неизвестны. До сих пор в рамках программы Prima cas , жильём обзавелись почти четыре тысячи граждан. Общий объём взятых ими кредитов приблизился к двум миллиардам леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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