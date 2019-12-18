Каждому жителю Молдовы по автомобилю: Страна поможет купить авто всем желающим

Власти рассматривают возможность расширения программы кредитования. При помощи государства можно будет купить не только первое жильё, но и первый автомобиль. С такой инициативой выступило правительство Иона Кику.

"Проект находится на этапе рассмотрения. Мы раздумываем над тем, как расширить программу Prima cas , которую считаем успешной и выгодной для страны, чтобы дать людям возможность вложиться и в другие активы, в том числе в автомобили", - заявил министр финансов Сергей Пушкуца.

Другие подробности пока неизвестны. До сих пор в рамках программы Prima cas , жильём обзавелись почти четыре тысячи граждан. Общий объём взятых ими кредитов приблизился к двум миллиардам леев.

ЛИДИЯ ТКАЧ