18 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Кишиневе попробуют побороть пробки: запущена пилотная программа «Зеленый коридор»
18.12.2019

Оптимизация дорожного движения в столице, особенно в часы пик, является приоритетом для примарии. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан В связи с этим на главных транспортных артериях столицы была запущена программа «Зеленый коридор». Она предполагает включение зеленого цвета светофора в наиболее востребованных водителями направлениях в часы пик, утром и вечером.

– Вчера, с 16:30 до 20:00, эта практика была применена на улицах Василе Александри и Хынчештское шоссе. Сегодня программа в тестовом режиме будет работать на улице А. Пушкина, а затем на улицах Василе Лупу и Константин Стере. Если пилотная программа даст положительные результаты, этот метод будет применяться во всех секторах, где фиксируются пробки, – рассказал Ион Чебан.

Он также отметил, что на данный момент ведется работа над созданием совместной с Министерством внутренних дел рабочей группы, целью работы которой будет поиск решений ряда проблем, в том числе проблемы дорожного движения в столице.


 
Количество просмотров:
151
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.