Додон рассказал о повестке своего визита в Россию

В среду вечером Игорь Додон отправится в Россию с рабочим визитом. В четверг глава государства проведет ряд важных встреч в Москве с руководством России и с патриархом Кириллом.

В пятницу Додон примет участие в неформальном заседании лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, на которое его пригласил президент России Владимир Путин. Там же состоится неформальная беседа лидеров стран ЕАЭС. Также пройдет официальная встреча молдавского президента с российским лидером, на которой стороны обозначат цели на будущий год.

– Очень надеемся, что в следующем году расширится спектр экспортируемой из Молдовы в Россию продукции, а также объем экспорта. Надеемся, что будут важные инвесторы в разных областях. Также очень надеемся, что в следующем году состоится официальный визит кого-либо из высшего руководства РФ в Молдову. Работаем и над этим, – добавил Додон, которого цитирует портал aif.md.

Михаил Генчу