|
|
|
Агентство по безопасности пищевых продуктов рассказало, как выбрать продукты для новогоднего стола
|
|18.12.2019
В преддверии праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призвало потребителей быть осторожными при выборе и покупке продуктов для зимних праздничных столов и предлагает ряд советов, которым нужно следовать при совершении покупок:
- Не покупайте продукты только потому, что они дешевые, но имейте в виду другие особенности, которые подчеркивают качество, дату производства, срок годности, условия хранения и транспортировки;
- Покупайте еду только в разрешенных местах;
- Покупайте только упакованные продукты и проверяйте целостность упаковки продукта;
- Внимательно прочитайте этикетку продукта и список ингредиентов;
- Убедитесь, что производитель / импортер и его адрес указаны на этикетке;
- Убедитесь, что экономические агенты, которые продают свежие продукты, имеют оборудование и условия, характерные для этого вида торговли (холодильные витрины);
- Проверьте срок, к которому продукт может быть употреблен без риска. Продукт, срок годности которого не истек, но он неправильно хранится и не поступает в продажу при соответствующих условиях, может стать несъедобным;
- Не покупайте продукты в местах, которые не являются гигиенически безопасными;
- Если у вас большой список покупок, то покупайте скоропортящиеся продукты в конце.
- Сразу после покупки храните продукты в соответствии с инструкциями производителя;
- Покупайте скоропортящиеся продукты только в строго необходимом объеме и потребляйте их как можно быстрее.
-
|
Количество просмотров:
121
|