На устах Агентство по безопасности пищевых продуктов рассказало, как выбрать продукты для новогоднего стола В преддверии праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призвало потребителей быть осторожными при выборе и покупке продуктов для зимних праздничных столов и предлагает ряд советов, которым нужно следовать при совершении покупок: Не покупайте продукты только потому, что они дешевые, но имейте в виду другие особенности, которые подчеркивают качество, дату производства, срок годности, условия хранения и транспортировки;

Покупайте еду только в разрешенных местах;

Покупайте только упакованные продукты и проверяйте целостность упаковки продукта;

Внимательно прочитайте этикетку продукта и список ингредиентов;

Убедитесь, что производитель / импортер и его адрес указаны на этикетке;

Убедитесь, что экономические агенты, которые продают свежие продукты, имеют оборудование и условия, характерные для этого вида торговли (холодильные витрины);

Проверьте срок, к которому продукт может быть употреблен без риска. Продукт, срок годности которого не истек, но он неправильно хранится и не поступает в продажу при соответствующих условиях, может стать несъедобным;

Не покупайте продукты в местах, которые не являются гигиенически безопасными;

Если у вас большой список покупок, то покупайте скоропортящиеся продукты в конце.

Сразу после покупки храните продукты в соответствии с инструкциями производителя;

Покупайте скоропортящиеся продукты только в строго необходимом объеме и потребляйте их как можно быстрее.



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