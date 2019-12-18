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На устах
Агентство по безопасности пищевых продуктов рассказало, как выбрать продукты для новогоднего стола
18.12.2019

В преддверии праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призвало потребителей быть осторожными при выборе и покупке продуктов для зимних праздничных столов и предлагает ряд советов, которым нужно следовать при совершении покупок:

  • Не покупайте продукты только потому, что они дешевые, но имейте в виду другие особенности, которые подчеркивают качество, дату производства, срок годности, условия хранения и транспортировки;
  • Покупайте еду только в разрешенных местах;
  • Покупайте только упакованные продукты и проверяйте целостность упаковки продукта;
  • Внимательно прочитайте этикетку продукта и список ингредиентов;
  • Убедитесь, что производитель / импортер и его адрес указаны на этикетке;
  •  Убедитесь, что экономические агенты, которые продают свежие продукты, имеют оборудование и условия, характерные для этого вида торговли (холодильные витрины);
  • Проверьте срок, к которому продукт может быть употреблен без риска. Продукт, срок годности которого не истек, но он неправильно хранится и не поступает в продажу при соответствующих условиях, может стать несъедобным;
  • Не покупайте продукты в местах, которые не являются гигиенически безопасными;
  • Если у вас большой список покупок, то покупайте скоропортящиеся продукты в конце.
  • Сразу после покупки храните продукты в соответствии с инструкциями производителя;
  • Покупайте скоропортящиеся продукты только в строго необходимом объеме и потребляйте их как можно быстрее. 

 
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