Бывший вице-примар Нистор Грозаву раскатывает по Кишиневу за рулем шикарнейшего Mercedes G-класса, не зарегистрированного в декларации

А чего добился ты, честный работяга? Нистор Грозаву известен тем, что был правой рукой Дорина Киртоакэ - вместе они провернули немало "славных дел", оба имели проблемы с прокуратурой, но это не помешало Грозаву остаться "при своих", судя по машинам, на которых он раскатывает по Кишиневу.

Бывший вице-примар, подозреваемый в коррупции, ездит по Кишиневу за рулем шикарнейшего внедорожника Mercedes G-класса, несмотря на то, что его официальные доходы никак не соотносятся с ценником на данную модель автомобиля.

Например, в своей налоговой декларации Грозаву указал прибыль от деятельности в примэрии в 216 268 леев, плюс еще 56 378 от преподавательской деятельности в политехническом институте, и еще 6 126 леев от Академии публичного администрирования. В сумме получается, грубо говоря, около 280 тысяч леев - если разделить на 24 месяца (2018-2019 года), то получится немногим более 10 тысяч леев в месяц, явно недостаточно для покупки и содержания такого автомобиля.

Самое удивительное - машину не найти в списке таможенной декларации Грозаву, зато там есть автомобиль Audi A8 - пусть и 2007-го года выпуска, но это также дорогая машина и содержать ее также дорого.