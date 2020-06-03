При Бодюле в Молдавии было лучше, чем в Германиии

«КП» вспоминает, чем обязана наша страна и столица первому секретарю ЦК Компартии Молдавии, день рождения которого отмечали на этой неделе.

Вклад Ивана Бодюла в развитие сельского хозяйства и промышленности, культуры и внешних связей Молдовы и их модернизацию невозможно переоценить, поскольку никому в Молдове за весь период XX - начала XXI векf не удалось сделать даже отдаленно что-то похожее. Список заводов, предприятий, комбинатов, зданий культуры, построенных благодаря Ивану Бодюлу, велик.

На этой неделе, 3 января, был день рождения Ивана Ивановича, ему исполнилось бы 102 года.

Сегодня «КП» публикует фотографии нескольких важнейших зданий Кишинева, которые своим появлением обязаны Ивану Бодюлу.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

"Молдавия при Бодюле совершила колоссальный рывок!"

«КП» попросила доктора исторических наук Руслана Шевченко прокомментировать роль Ивана Бодюла в истории Молдовы, рассказать о его достижениях и неудачах.

- Иван Иванович Бодюл – крупнейший государственный деятель Молдовы XX - начала XXI века. Он стал первым секретарем ЦК КПМ 29 мая 1961 г., когда Молдова по многим показателям экономики, а также уровню жизни продолжала оставаться последней в СССР. Он ушел с этой должности 22 декабря 1980 г., когда Молдова стала уже другой страной. Благодаря масштабной личности И.И. Бодюла, оказавшегося одним из очень немногих по-настоящему государственных мужей Молдовы, наша страна превратилась в среднеразвитое, по европейским меркам, государство и вышла на 7-8 -е места по основным показателям экономики среди республик СССР. Например, концентрация и специализация производства, которые внедряли в Молдавии в то время, были новаторскими. И даже тогдашняя ГДР перенимала молдавский опыт ведения сельского хозяйства. Он сумел заставить руководство СССР считаться с нуждами Молдовы, до того пренебрегавшее нашей страной.

При нем была построена Молдавская ГРЭС (Бодюл резко отрицательно относился к названию «Кучурганская»), обеспечившая Молдову электричеством, расширение мощностей которой позволило даже продавать электроэнергию за границу. Было завершено строительство телевизионного завода «Альфа», построены Бельцкий меховый и Тираспольский хлопчатобумажные комбинаты, Рыбницкий и Резинский цементные заводы, Тираспольская швейная фабрика «40 лет ВЛКСМ», Кишиневская и Рыбницкая трикотажные фабрики, обувные фабрики в Кишиневе и Бендерах, многие швейные, мебельные фабрики, началось строительство металлургического завода в Рыбнице, построены современные автомобильные магистрали, как т.н. Полтавская трасса, Кишинев-Бельцы, Кишинев-Тирасполь и т.д, 9 мостов через Днестр, расширено, укреплено и построено асфальтовых дорог протяженностью 10000 км. Ускорению НТП в промышленности способствовало создание в 1970-е гг. научно-производственных объединений и комбинатов, таких как «Молдавгидромаш», «Счетмаш», «Комплектхолодмаш», «Микропровод» и другие. Темпы промышленного роста стабильно достигали 7-10% и более.

В Кишиневе при нем появились целые микрорайоны – Ботаника, Боюканы, Новые Чеканы (в то время еще промышленный узел), были построены здания нынешнего парламента и правительства (обликом последнего сам Иван Иванович, кстати, был очень недоволен), городской банк превращен в Органный зал, велось строительство цирка. Население города за это время более чем удвоилось (227000 в 1959 г., 519000 - в 1979 г.).

В сельском хозяйстве упор был сделан на специализации колхозов, совхозов и районов на производстве продукции какой-либо одной отрасли и концентрации - как основному пути повышения уровня сельскохозяйственного производства. Молдавский пример в этой области был использован не только в СССР, но и далеко за его пределами (региональная специализация планеты в производстве тех или иных продовольственных и промышленных товаров – это результат, в том числе, и молдавского эксперимента).

В области культуры были построены Театр оперы и балета, концертный дворец «Октомбрие», возведены множество школ, больниц, поликлиник, домов культуры и библиотек и других объектов социально-культурного назначения, активизирована деятельность творческих союзов республики. При нем в республике было введено обязательное среднее образование, а школьники начали обеспечиваться бесплатными учебниками.

При Иване Бодюле был построен Театр оперы и балета.

Концертный дворец «Октомбрие» также обязан своим появлением Ивану Бодюлу.

К числу недостатков его правления следует отметить, что при И.И.Бодюле, и в том числе по его вине, было допущено преследование многих деятелей культуры и науки республики, таких как И.Друцэ, по обвинению в «национализме», а некоторые из них, такие как И.Унгуряну, Э.Лотяну, были вынуждены покинуть республику и поселиться в Москве. Беспощадно выкорчевывался «молдавский национализм» из вузов и школ, пресекались попытки объективного изучения истории и языка Молдовы, ее традиций и устоев, всячески искоренялись «религиозные пережитки». В своих мемуарах и интервью Иван Иванович признавал свою личную ответственность за тогдашнюю политику и раскаивался за это перед народом Молдовы.

Одной из крупнейших проблем при нем оставались постоянный дефицит множества продуктов и товаров, а нередко – и перебои со снабжением ими жителей республики, из-за чего образовывались огромные очереди в магазинах. Справиться с ними не удавалось.

Не удалось Ивану Ивановичу пресечь и рост преступности, коррупции и хищений, который, начиная с 1972-1973 гг., а особенно в 1977 г., даже ускорился. Правда, тогдашний уровень преступности даже в этом случае не идет ни в какое сравнение с нынешним.

Здание нынешнего парламента было построено при Иване Бодюле.