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Общество
75-летие Победы Молдова отметит масштабно
14.02.2020

На заседании правительства утверждена программа национальных  мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти героев, павших за независимость Родины.

За организацию всех акций отвечает специальная комиссия во главе с премьер-министром Ионом Кику. В ее состав вошли министры, представители органов центральной власти, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, примар Кишинева Ион Чебан, председатель Русского историко-патриотического клуба, руководитель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, руководитель организации ветеранов РМ Алла Мироник. Проект представил министр обороны, заместитель председателя рабочей группы Виктор Гайчук.

Первым в списке акций значится ремонт столичного Мемориального комплекса «Вечность», который планируется завершить к 9 мая. В феврале оценят состояние объекта, составят смету. Органы местного публичного управления отвечают за реставрацию мемориалов, памятников и военных кладбищ в районах, к работам они привлекут молодых волонтеров.  

Делегация молдавских ветеранов и военнослужащие примут участие в военном параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. В Молдове к этой дате подготовят памятные награды для ветеранов.

В рамках акции «Дороги памяти» пройдут церемонии взятия земли с мест захоронений. Будет продолжен поиск воинских захоронений, идентификация останков воинов и их перезахоронение. Продолжится паспортизация памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов. 

Ветеранам войны заменят удостоверения согласно правительственному постановлению №182/2018.

Пройдут республиканский фестиваль-конкурс «Вера. Надежда. Любовь. Победа-75» и литературный конкурс «Вечная память», праздничные концерты. Республиканский центр детей и молодежи «Артико» подготовит праздничный спектакль. В библиотеках пройдут выставки книг, состоятся встречи с ветеранами. Экспозиции будут в национальном историческом музее и центре культуры и военной истории.

В апреле пройдут международная научно-практическая конференция «Вклад молдавского народа в Великую Победу над фашизмом», круглые столы на тему «Помнить, нельзя забыть. Сохранение военно-исторического наследия ВОВ в РМ» и «Преподавание истории ВОВ в учебных заведениях РМ». В АНМ пройдет научная конференция.

В учебных заведениях состоятся встречи молодежи с ветеранами, пройдут «Уроки Мира». 

Большое внимание будет уделено посещению на дому ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к участникам ВОВ с целью решения их проблем.

Запланированы спортивные соревнования для школьников и студентов.

Мероприятия продолжатся и после 9 мая. 22 июня состоятся акции, посвященные началу войны, а в июле ожидается приезд поисковиков из Литвы.

Николай ПАВЛОВ


 
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