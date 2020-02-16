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Общество
Парламент проголосовал за введение штрафа за использование пластиковой посуды и пакетов
14.02.2020

За использование и продажу пластиковых пакетов и посуды в Молдове будут штрафовать. Законопроект о внесении дополнений в Кодекс о правонарушениях был принят сегодня депутатами в окончательном чтении, сообщает Moldpres.

Физические лица, которые будут использовать сумки, тарелки, стаканы, аксессуары столовых принадлежностей и одноразовые палочки из пластика, за исключением биоразлагаемых, могут быть оштрафованы на сумму от 3000 до 4500 леев. Штрафы для экономических агентов составят от 6000 до 12000 леев.

Положения касаются использования и продажи пластиковых пакетов с ручкой или без нее с толщиной стенки, равной или превышающей 50 микрон, тонких пластиковых пакетов, за исключением тех, которые используются в качестве упаковки и очень тонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрон.

Санкции будут применять и в случае использования и продажи тарелок, стаканчиков, других столовых приборов, а также одноразовых пластиковых палочек, за исключением биоразлагаемых.

Ранее депутаты одобрили изменения и дополнения к законодательству, в соответствии с которыми были запрещены поэтапно, начиная с 1 января 2019 года, использование и продажа пластиковых пакетов, а начиная с 1 января 2021 года — запрещены полностью. В то же время, начиная с 1 января 2021 года, будет запрещено использовать и продавать одноразовые столовые приборы, за исключением биоразлагаемых.

Правительство одобрило законопроект о запрете пакетов и пластика.


 
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