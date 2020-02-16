Версия из Сети: «Термоэлектрика» действует в интереса Плахотнюка

Бывший сотрудник телеканала «Jurnal TV» Габриел Кэлин считает, что нынешние счета за тепло – чистой воды саботаж.

Более того, по мнению журналиста, это саботаж по отношению к нынешней власти инициатором которого стал Владимир Плахотнюк, использующий свое доверенное лицо на предприятии «Termoelectrica» – Вячеслава Ени.

В соцсетях Кэлин пишет, что «человек Плахотнюка из «Termoelectrica» Славик Ени, не проконсультировавшись ни с кем, выдал завышенные счета за тепло, чтобы сложилось впечатление, что удар для людей исходит от ПСРМ».

Кэлин считает, что в данный момент единственный, кто может помочь Майе Санду на президентских выборах, это Плахотнюк.

- Почему это бы сделал Плаха? Все просто, потому что Майя меньше всего опасна для него. Ее можно обыграть как ребенка. Это было продемонстрировано в случае с Ротшильдом. Время от времени Плаха побрасывает ей какой- «ништячек» и это становится все очевиднее: то Морарь – прокурор-миллионер – за ночь становится честным, то Шор постоянно плюет на контркандидата Майи, то Ренато…., - написал бывший директор департамента телеканала Jurnal TV.

Январские счета за тепло вызвали недовольство потребителей, возмущенных высокими суммами на фоне аномально теплой погоды. В ответ на предприятии «Termoelectrica» заявили, что нынешние счета на 12% ниже прошлогодних.

Михаил Генчу