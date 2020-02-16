Душещипательная история одной молдавской лошадки из Сорокского района

Более 30 лет лошадка Зорька работала при школе в селе Кэинарий Векь Сорокского района, а теперь ей грозит печальный конец. Из-за того, что у школы нет денег на содержание животного, Зорька может окончить свою жизнь на скотобойне.

Десятки лет она возила детям в школу воду и молоко, последние годы помогала вывозить мусор и опавшие листья, но теперь у учебного учреждения нет денег для старенькой кобылы.

Женщина, которая ухаживает за Зорикой, украдкой плачет, рассказывая эту печальную историю журналистам. По словам работницы, у нее разрывается сердце, как подумает, что старенькую кобылу ждет трагический финал на скотобойне.

- Это такая боль, что придется пожертвовать животным. Честно говорю, такую лошадь нельзя пускать на мясо. Она должна жить и помогать кому-то, - говорит Мария Кырцика.

- У вас слезы на глазах.

- Да, я пролила немало слез.

Администрация школы хотела подарить лошадку в один из ближайших монастырей, но натолкнулась на бюрократию – нельзя, ведь это государственное имущество.

Так как закон не позволяет дарить государственное имущество, в итоге будет организован аукцион для продажи Зорики. Люди в селе тоже опечалены этой вестью – несколько поколений жителей Кэинарий Векь провели свое детство рядом с этой мирной и доброй лошадью.

- Она как член семьи для нас, как неотъемлемая часть школы и детства, и мы хотели бы лучшего будущего для нее, - говорят селяне.

Все вторят в один голос – нельзя пусть кобылу Зорьку на мясо, тем более, что пару лет назад она родила жеребенка. Значит, еще здоровая и полная сил, должна жить.

Директор школы рассказал про возможность подарить лошадку монастырю, и невозможность оставить лошадку при школе.

- Учеников мало, значит и денег мало, а суммы не содержание животного большие. Мы должны экономить. Мы сходили к батюшке и спросили, не хочет ли он принять нашу Зорьку в дар. Батюшка обрадовался и согласился, но закон не позволил ее отдать, - пояснил Григоре Маринеску.

Ранее Зорьку выставляли на продажу на аукцион, так как была угроза ее отправки на колбасную фабрику. Тогда ее хотели выкупить молдаване из диаспоры из-за рубежа, но опять вмешалась бюрократия.

Зорьку спасло то, что вовремя узнали, что она скоро станет мамой и в тот год она ожеребилась. Сейчас уже монашки из того самого монастыря ищут возможность спасти добрую кобылку. Тем более, что для нее уже приготовили жилье.

- Мы встретим ее у себя с радостью – есть стойло, есть теплое место для нее, ее будут любить, - рассказала монахиня Галина Русу.

Журналисты попытались связаться с руководством Сорокского района по поводу спасения животного, но председатель Вячеслав Руснак не ответил на телефонный звонок.

Аукцион по продаже Зорьки пройдет 24 февраля 2020 года – стартовая цена кобылы начинается от 5 000 леев, а ее рабочий инструмент, та самая кэруца, будет продана, начиная от 1 200 леев, передает Publika.

Михаил Генчу