Штрафы за нарушение ПДД в Молдове можно не платить: все уличные видеокамеры в стране, возможно, незаконные

Полиция должна предоставить видео, но такое видео не изобрели.

Кишиневский юрист Анатолий Довгань написал в Фэйсбуке то, что может стать настоящей бомбой. Речь идет о радарах, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, за что молдавским водителям потом приходят «письма счастья». Публикуем его текст полностью с сохранением орфографии и пунктуации.

«В четверг в Инспекторате Патрулирования на улице Дойна, 102, состоялось заседание с участием: Нач. Валентин ГОРЧАК, главбух. Ион НИКОАРЭ и Юрий ХАРТИ. Мною были предоставлены Оригиналы на все виды используемых в Молдове радаров и видеосистем, которые выданы на частные фирмы, за исключением китайского ”CSR IK”, этот аппарат полученный грант для МВД. Напомню, что согласно Постановлению Правительства № 1139 от 2003 года, только полиция имеет право использовать спецсредства при сборе доказательств и документировании правонарушения и только те средства, которые находятся в собственности полиции и которыми она экипирована.

Однако в Инспекторате не нашли ни одного сертификата и ни одного документа, который бы подтвердил их право использования. Более того, не нашлось и секретного документа, по которому полицию запретили снабжать специальными техническими средствами, передав их в частные руки. Напоминаю, что специальные измерительные средства служат для измерения скорости движения транспортных средств, ОДНАКО, это только РЕКЛАМА заводов-изготовителей, что данные средства (радары и видеосистемы) измеряют скорость. Вышеуказанные обстоятельства не подтверждены ни одной международной экспертизой, в том числе, нет и экспертизы и Национального Центра Судебных Экспертиз в том, что радары являются измерителями скорости движения.

Все в Мире радары работают на эффекте Доплера. То есть, все в Мире радары являются измерителями собственной радиочастоты, включая и измерение разницы между частотами. Раскрываю Вам секрет!!! Если принимать за основу, что радары производят измерение скорости на эффекте ДОПЛЕРА то единственное законное в Мире доказательство будет неопровержимым если: - ПОЛИЦИЯ ПРЕДОСТАВИТ ВИДЕО НА КОТОРОМ ЗАПЕЧАТЛЕНА РАДИОВОЛНА И ЕЁ ЧАСТОТА И ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧТО РАДИОВОЛНА ОТРАЗИЛАСЬ ОТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ, НО!!! Таких видео не изобрели. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, всё является МОШЕННИЧЕСТВОМ и ОБМАНОМ (ESCROCHERIE prin ÎN EL CIUNE). Полиция попросила меня предоставить им неделю для поиска сертификатов на использование радаров и видеосистем. напомню, что двумя днями ранее мы уже встречались в Инспекторате и они обязались предоставить документы на момент заседания, Однако, Увы!»