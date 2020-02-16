Компания мобильной связи Moldcell продана за 31,5 миллиона долларов: Кто стал новым владельцем

Moldcell является вторым самым большим оператором связи в Республике Молдова с абонентской базой в примерно 900 000 клиентов.

Компания Fintur Holdings B.V (Fintur), которая является стопроцентной собственностью компании Telia Company, договорилась о продаже 100 процентов акций, которые принадлежат ей в компании Moldcell, компании CG Cell Technologies DAC. Цена сделки составила 31,5 миллионов долларов США, сообщаетcя в официальном пресс-релизе Moldcell

«Я рад объявить о завершении процесса выхода из Евразийского региона, который позволит нам полностью сконцентрироваться на рынках Северной Европы и стран Балтии. Компания Moldcell – это компания прекрасно управляемая своими талантливыми и преданными работниками, которых я благодарю за их выдающийся вклад в развитие компании за все эти годы. Мы желаем им всего наилучшего на новом этапе развития компании» - сказал Кристиан Луига, действующий Президент и Исполнительный Директор Telia Company.

Доля компании Moldcell в общем объеме дохода от услуг компании Telia Company составляет примерно 0.7 процентов, и примерно 0.6 процентов в показателе EBITDA. Moldcell является вторым самым большим оператором связи в Республике Молдова с абонентской базой в примерно 900 000 клиентов.

Для завершения транзакции не требуется соблюдения каких-либо еще условий, а компания Telia Company ожидает полное завершение процесса продажи акций в течение первого триместра 2020 года.