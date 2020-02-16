День святого Валентина в Кишиневе: Жлобье - цветы влюбленные покупают хуже, чем в обычные дни!

Продавцы с цветочного базара цены ни на лей не подняли, а торговля с каждым годом хиреет.

4 февраля — один из немногих дней в году, на который так надеются торговцы цветами. Но молдавский День святого Валентина ничем не отличается от обычных трудовых будней.

- Нет людей, - вздыхают продавцы на цветочном базаре, что на улице Бэнулеску Бодони. - Может, на работе, на учебе еще, ждем, что раскачаются после обеда... Сегодня даже хуже идет торговля, чем в обычные дни! Ничего еще не продали! Людей почти нет! Денег у людей нет, да и самих людей в стране почти не осталось. С каждым годом торговля идет все хуже и хуже. В последние годы мы цены ни на один лей не поднимаем!

В этом год роза стоит, как и в обычный день, от 30 до 60 леев, тюльпаны — 20 леев за штуку, можно сторговаться и купить даже дешевле. Цены, кстати, не менялись еще с осени.

- Будем надеяться, что молодежь подтянется за цветами к вечеру, - продавцы уже не верят, что сегодня торговля пойдет. - Мы все ждем...

Сотрудники Государственной налоговой службы пообещали, что с 13 по 15 февраля будут следить за деятельностью торговцев живыми цветами на территории Кишинёва. Как сообщает пресс-служба ведомства, такие меры будут предприняты в связи с растущим спросом на цветы в период праздников.

В эти дни, как правило, повышается риск налоговых нарушений, таких, как неиспользование контрольно-кассовых аппаратов в целях занижения доходов, а, следовательно, уменьшаются налоги и сборы в государственный бюджет. В этом контексте Государственная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам соблюдать законодательство, а покупателям – требовать чек при покупке цветов.

- В этом году посты не выставлены, - говорят продавцы. - Налоговики имеют право зайти и сделать контрольную закупку. А так как раньше — два года подряд стояли посты — сейчас этого нет.

ЛЕОНИД РЯБКОВ