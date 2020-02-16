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Общество
Срок исковой давности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами, составляет один год
15.02.2020

Количество водителей, которые платят штрафы за нарушения, зафиксированные камерами наблюдения за дорожным движением, растет, но остается небольшим по сравнению с количеством писем, отправленных в адрес водителей. После того, как на основании писем составляются протоколы, объем оплаты превышает 90%, но одной из проблем остается идентификация водителей.

Директор Службы информационных технологий МВД Андриан Шова заявил для IPN, что механизмом, используемым для идентификации водителей, нарушивших правила дорожного движения, является приложение E-data, которое было предоставлено патрульным инспекторам. С ее помощью, с мобильного телефона или с другого устройства, полицейский может увидеть, если есть нарушения, введя номерной знак. И эти проверки проводятся во время патрулирования в рамках организованных фильтров. После того, как водитель идентифицирован, ему составляется протокол с применением штрафа.

Андриан Шова уточнил, что ранее срок исковой давности для такого рода нарушений составлял три месяца, однако он был продлен до года. В течение 12 месяцев водитель скорее всего будет подвергнут проверкам, объясняет сотрудник МВД.

Андриан Шова отметил, что предпринимаются меры по оптимизации процесса выявления нарушений в дорожном движении.


 
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