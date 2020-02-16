Грудное молоко влияет на развитие мозга ребенка, - ученые

Ученые обнаружен компонент материнского молока, способствующий когнитивному развитию ребенка.

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего и Лос-Анджелесского детского госпиталя установили, что в состав грудного молока входит особое вещество, которое благоприятно влияет на развитие мозга. В исследовании, результаты которого были опубликованы изданием Plos One, приняли участие 50 молодых мам с детьми. Ученые выяснили, что веществом, способствующим когнитивному развитию ребенка, является олигосахарид 2’-фукозиллактоза (2’-FL).

В ходе исследования определялась концентрация олигосахаридов в грудном молоке матери, затем ученые измеряли степень когнитивного развития детей с использованием стандартизированного теста Bayley-III. Анализы показали, что наибольшую пользу от грудного молока малыш получает в первый месяц жизни.

- Благодаря нашей высокопроизводительной аналитической платформе мы можем за короткое время количественно оценить олигосахариды <…> в сотнях образцов грудного молока. Эта технология позволяет нам связывать различия в составе молока с конкретными параметрами у детей, - рассказал один из авторов работы, специалист по педиатрии Ларс Боде.

Оказалось, что чем выше было содержание 2’-FL в молоке, тем лучшие результаты показывал ребенок. Но это вещество оказывало благотворное воздействие лишь в первый месяц жизни. К полугоду состав молока уже никак не влиял на последующее развитие.

Ученые предположили, что польза грудного молока особенно велика на самых ранних этапах жизни.

Михаил Генчу