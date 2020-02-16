Правительство Кику активнее правительства Санду: это признал даже убежденный «проевропейский избиратель»

Игорь Волницкий в рамках телепрограммы сравнил правительство г-на Кику и правительство г-жи Санду: результат ему не понравился.

Волницкий отметил, что ему «неприятно делать такой вывод, но это реальность – правительство г-на Кику намного активнее, чем правительство г-жи Санду». При этом политолог сразу оговорился, что он относится к стану проевропейских избирателей.

- Я оговорюсь сразу. У меня проевропейское видение, я в стане проевропейских избирателей. Мне неприятно делать такой вывод, но это реальность. Правительство г-на Кику намного активнее, чем правительство г-жи Санду, - заявил журналист и политолог Игорь Волницкий в передаче «Дело принципа» с Людмилой Бельченковой на Accent-TV.

В частности, политолог сожалеет, что г-жа Санду всего раз созывала комиссию по европейской интеграции, в то время как г-н Кику делает это постоянно. То же самое можно сказать и о комиссии по правами ребенка, ЧС и т.д.

- Я работал в правительстве 3 года и 7 месяцев. Знаю, насколько эффективны такие механизмы. Видел, какой эффект они могут дать на краткосрочный период. Это очень важный инструмент и механизм для управления страной. Мы собирали правительственную комиссию по ЧС 14 раз, потому что вопросы касаются напрямую людей, - цитирует слова Волницкого enews.md.

Другой серьезной ошибкой Майи Санду он назвал то, что ее правительство не сделало ни одного шага, чтобы проводить более или менее взвешенную внешнюю политику, в том числе – не поехала в Москву.

- Там есть интересы государства, экономических агентов, о которых премьер должен заботиться в первую очередь. Геополитические интересы Молдовы есть и там. Да, мы обязаны проводить курс европейской интеграции. Но нельзя игнорировать Россию. Это же стратегический партнер для Молдовы. Нас связывают определенные отношения, есть интересы наших граждан. Для меня непонятно, почему это не было сделано, - подчеркнул Волницкий.

Он также отметил, что с этой точки зрения Кику позиционирует себя лучше. Он едет и в Лондон, и в Брюссель. Бывает и на западе, и в Москве. Г-жа Санду побывала за океаном и где-то по Европе, что ненормально.