Игорь Волницкий: Передряги между проевропейским партиями увеличивают шансы ПСРМ

В эфире программы "Дело принципа" на канале Accent TV журналист и политолог Игорь Волницкий оценил шансы кандидатов на парламентских выборах по одномандатному округу Хынчешты.

По мнению политолога, шансы кандидата от партии социалистов Штефана Гацкана увеличиваются вследствие большого количества кандидатов на правом проевропейском фланге: "Я думаю, что все эти передряги между правыми проевропейским партиями, конечно, увеличивают шансы кандидата от Партии социалистов. Не надо забывать, что выборы в одномандатных округах проводятся в одном туре и это упрощает задачу для кандидата Партии социалистов. Потому,что там на правом фланге есть, как минимум, три видных кандидата и даже если предположить, что проевропейский электорат Хынчешт мажоритарный, эти три кандидата так «разорвут» между собой этот электорат, что от него ничего не останется".

"Не надо забывать – госпожа Стамате имеет реальные шансы не потому, что ее так любят в Хынчештах,а потому, что за ней стоит госпожа Санду и ее партия.

Господин Кобзак сам оттуда, из Хынчешт, он там очень популярная личность.Тем более, что господина Кобзака поддерживают партии господина Нэстасе и господина Цыку.

Есть и третий «игрок» – Дорин Киртоакэ, он тоже может повлиять на эти выборы. И не надо забывать про еще одного «игрока» - господина Постолаки. Я помню 2007 год, когда имя господина Потолаки, он тогда победил на выборах мэра Буцень, было у всех на устах. Господина Постолаки тоже нельзя сбрасывать со счетов", - дал оценку кандидатам Игорь Волницкий.

По мнению политолога, планируемый правыми партиями "пакт о ненападении" не окажет влияния на результаты выборов в Хынчештах: "Остается много кандидатов и предпочтения правого электората, все равно, не будут идти в одном направлении. В политическом плане эффект будет, в электоральном же плане я не вижу никакого эффекта".