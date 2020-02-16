Виорел Морарь освобожден из-под ареста

Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был освобожден из-под ареста вечером 14 февраля, в зале суда столичного сектора Буюканы, где слушалось его дело.

Судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного заключения на 30 дней. Виорел Морарь переведен под судебный контроль сроком на 60 суток. В этот период он не имеет права покидать страну без письменного согласия инстанции, обязан уведомлять суд о любом изменении места жительства, представать перед судом всякий раз, когда его вызывают, не иметь контактов с потерпевшими или свидетелями.

Дело Виорела Мораря было направлено в суд с обвинением в превышении служебных полномочий и фальсификации документов. Прокуроры добавили затем квалификацию предпринятых действий как вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования.

Морарь также подозревается в незаконном обогащении, отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении властью.

Виорел Морарь был задержан 10 января 2020 года и до последнего момента содержался под предварительным арестом.