16 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Виорел Морарь освобожден из-под ареста
15.02.2020

Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был освобожден из-под ареста вечером 14 февраля, в зале суда столичного сектора Буюканы, где слушалось его дело.

Судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного заключения на 30 дней. Виорел Морарь переведен под судебный контроль сроком на 60 суток. В этот период он не имеет права покидать страну без письменного согласия инстанции, обязан уведомлять суд о любом изменении места жительства, представать перед судом всякий раз, когда его вызывают, не иметь контактов с потерпевшими или свидетелями.

Дело Виорела Мораря было направлено в суд с обвинением в превышении служебных полномочий и фальсификации документов. Прокуроры добавили затем квалификацию предпринятых действий как вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования.

Морарь также подозревается в незаконном обогащении, отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении властью.

Виорел Морарь был задержан 10 января 2020 года и до последнего момента содержался под предварительным арестом.


 
Количество просмотров:
299
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.