«Газпром» подал иск на Moldovagaz за долги свыше $246 млн

«Газпром» обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в $246,409 млн за поставленный в 2017 году газ. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российской компании.

«В декабре 2019 года “Газпром” обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с иском о взыскании с АО “Молдовагаз” (Республика Молдова) задолженности за природный газ, поставленный в 2017 году, в размере $246 409 976,74», — говорится в отчете, передает tass.ru.

Дата рассмотрения иска на текущий момент не определена.

«В 2011—2019 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова. Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО «Газпром», — отмечается в отчете.

В конце прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год. Как проинформировал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с правительством Молдовы была достигнута договоренность о том, что с начала 2020 года республика сможет покупать топливо по $173−175 за тысячу кубометров. В отчете «Газпрома» отмечается, что с 2008 года цена на газ, поставляемый «Молдовагаз», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут.

По итогам 2019 года поставки «Газпрома» в Молдову составили 2,89 млрд куб. м, что на 1,7% ниже, чем в 2018 году.