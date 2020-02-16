Группа «Кишиневцы!» в Фэйсбуке: как 18-летний Филипп Киркоров с группой «Екоу» собирал аншлаги в Молдове

Группе, посвященной нашему любимому городу, уже шесть лет, в ней состоит почти 18 тысяч человек

1988 год. Петре Теодорович,наш художественный руководитель группы "Екоу" (я - музыкальный), ворвался в самый разгар репетиции, замахал руками, мол, перерыв, хотя начали пять минут назад, и провозгласил: «Всё, только что говорил с Соней, первое место у нас в кармане.!» Что за первое место? Кто такая Соня? Значит так, по порядку. 1988 год. Год, как наша группа с нашим новым, 18-летним солистом Филиппом Киркоровым «бомбила» аншлаги по Молдове и близлежащим областям Украины. Соня - это София Михайловна Ротару, председатель жюри конкурса песни, проходившим в Ялте. К чести сказать, мы с Филиппом репетировали до одурения, с утра до вечера, отрабатывали до автоматизма каждую мелочь... И вот она, Ялта. Вот они, победители вместе с Филиппом Киркоровым сидят на огромном балконе номера гостиницы и любуются набережной. Завтра мы им покажем! Огромный концертный зал переполнен. Боковины открыты, свежий морской воздух нас освежает, мы уверены и рвёмся в бой!

Теодорович,внезапно исчезнув появился так же внезапно. «Сони на первом туре не будет, неожиданно улетела на съёмки клипа в Москву. Вернётся ко второму туру. Так что, вперед, к победе!» А мы и так были к ней готовы. Вышли на сцену легко, даже вальяжно. Всё в пальцах отработано до махрового автоматизма. Загремели аккорды. Многочасовые репетиции не подвели. Мы все хотим победы Филиппу! Всё катит как по маслу, адреналин зашкаливает, кайфуем сами от себя, радость переполняет...как вдруг! Это невозможно описать словами, непередаваемый ужас! В мгновение исчезло всё, эти доли секунды нам показались вечностью, так что же произошло? На сцене отключилось электричество, все инструменты заглохли, остались лишь барабаны. Я заорал барабанщику: «Продолжай!», а сам начал отбивать вторую и четвёртую долю, совсем как в афроамериканской церкви. Молодцы музыканты, подхватили меня и произошло чудо: нас подхватил зал! Песня закончилась,а зал продолжает. А потом взорвался аплодисментами! Нас не отпускали со сцены. Мы стояли, мокрые от перенапряжения. Растерянные и радостные, мы чувствовали себя победителями… Столько лет прошло, а я помню всё в малейших деталях и словил себя на том, что, как тогда, у меня застучало взволнованно сердце...

Это вспоминает Илья Бершадский, ныне житель Израиля, который по-прежнему самозабвенно любит Кишинев, город своего детства, юности и молодости. Илья создал в ФБ группу «Кишиневцы!», которая мгновенно стала популярной и массовой. Таких историй, которую нам поведал Илья в группе «Кишиневцы!» собрано немало.

Группа "Кишиневцы" быстро стала популярной (Фото: ФБ).

- Илья, почему вы решили создать такую группу?

- Что послужило причиной для открытия группы я уже не смогу ответить, прошло шесть лет, да это и не важно. Важно то,что мы стремительно приближаемся к отметке 18 тысяч участников, а стран представлено аж 37! В это трудно поверить, но легко убедиться, стоит лишь стать членом группы. С самого начала мы договорились, что в нашей группе не будет никакой политики. В том виде, в каком она льётся с экранов, нам не нужна. Оазис, глоток чистого воздуха, убежище от дождя — называйте, как хотите, нам так хорошо и уютно.

- Инциденты случаются? Ведь в соцсетях немало неуравновешенных людей...

- Случается по всякому. В группу просачиваются разного рода «редиски» - шалуны и шалуньи. Мы их по отечески журим, верите? Не верите? Правильно делаете, что не верите, мы их баним. Развиваем разные темы, их немало. 1.Ностальгия, воспоминания, старые фото. 2. Ищем друзей и родственников. 3.Кулинарная тематика представлена во всех направлениях:от вкуснейшей обжираловки до самого правильного питания, который только существует. 4. Я возглавил музыкальную тематику, как никак первый музыкальный руководитель группы Филиппа Киркорова. В данный момент публикую серию из десяти небольших рассказов о записи пластинки известного и популярного молдавского композитора Петри Теодоровича «На углу надежд». Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Караченцов, Валентина Легкоступова - герои этой пластинки...

В августе этого года в «Сafea si carne» состоится вторая встреча кишинёвцев, первая прошла в прошлом году. Раскрывать все планы не буду. А раскрою, то бишь представлю нашу команду модераторов. Вадим Стоян - мистер Спорт! Всегда на позитиве, улыбка по любому поводу и на любой вкус! Сергей Басюк-Брынзей - почётный летописец Кишинёва! Из какого рукава он достаёт древнейшие фотки нашего любимого города - теряюсь в догадках. Анна Анатольевна — молодость, стройность и красота! Хотите есть любимые блюда и худеть? Бегом к нашей Аннушке! Зино Бондарь - все тайны Фейсбука обращает во благо нашей группы! Друзья! Приходите и вы со своими планами. Помозгуем, покумекаем и решим. А если решим,то и реализуем!

ЛЕОНИД РЯБКОВ