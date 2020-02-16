50 тысяч леев в месяц: Агентство занятости назвало самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове

Национальное агентство занятости населения опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных на 14 февраля 2020 года.

Так, самая высокооплачиваемая работа, предложенная экономическими агентами, зарегистрирована на винодельне в Хынчештах - 50 тысяч леев торговым агентом, передает moldpres.md

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакантных рабочих мест далее следуют программисты, которым обещают платить до 30 тысяч леев. До 27 тысяч леев предлагается операторам связи в Кишиневе.

Зарплаты в 20 тысяч леев предлагаются бортпроводникам, инженерам-технологам в области контроля качества и др.

В список самых высокооплачиваемых рабочих мест входят ИТ-специалисты, менеджеры по безопасности, веб-мастера, которые смогут получать до 18 тысяч леев, такие вакансии есть в Кишиневе.

Водителям, инженерам, пчеловодам, автослесарям работодатели предлагают зарплату до 15 тысяч леев.

Заработная плата в размере 10 тысяч леев предлагается некоторыми работодателями сварщикам, швеям, бухгалтерам, кондукторам, поварам и врачам.