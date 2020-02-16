Откровения "молдавской Семенович": Я не люблю свою грудь, а те, кто меня оскорбляют - просто завидуют

Ксюша Хаждеу, став знаменитой благодаря лучшему тамаде мира Павлу Дуганову, уверяет, что с ним она не спала - ей такая слава не нужна.

Героиней молдавского шоу "У всех на виду" стала Ксюша Хаждеу, которую за аппетитные формы уже успели прозвать молдавской Анной Семенович. Ксюша стала популярной после того, как знаменитый тамада Павел Дуганов опубликовал в сети совместный ролик с Ксюшей. Провокационное видео вызвало шквал негативных комментариев. А эффектная блондинка подверглась критики, ее даже обвинили в связи с лучшим тамадой мира. Однако Ксения утверждает, что Павел сам ее нашел и между ними ничего не было.

Кадр из нашумевшего видеоролика. Фото: скриншот из видео

На передаче Ксения рассказала, что больше негатива шло от женщин. Некоторые стали ей писать, пытаясь выяснить, кто она такая и откуда взялась.

"Павел Дуганов на свое странице в соцсети опубликовал пост, в котором рассказал, что ищет девушку для клипа. Моя подруга, без моего ведома, выслала ему несколько моих снимков. После чего Павел связался со мной. До этого мы не были знакомы", - рассказала Ксения.

Героиня передачи утверждает, что поначалу сомневалась в своих силах, так как раньше нигде не снималась. Но подруга убедила ее в обратном. Ксения объяснила, что это театр и не стоит подозревать ее в чем-то неприличном.

Ксения любит яркие наряды. Фото: скриншот из видео

"Я не ожидала, что наш клип соберет столько комментариев. Но я очень рада. Муж был не против и не ревнует", - объяснила индивидуальный предприниматель Ксения, которая счастлива в браке почти 20 лет.

Ксения свой возраст не скрывает - ей 38 лет, и она совершенно не комплексует по поводу своей фигуры. Ее внешность ее полностью устраивает. Она воспитывает двух детей: девочку (23 года, от первого брака мужа) и 5-летнего мальчика.

Ксения, безусловно, себя любит, но на вопрос эксперта, психолога: любит ли она свою грудь? Ксения смущенно отвечать отказалась. Что ж, не исключено, что в новом ролике мы увидим какое-либо перевоплощение.

Фото: скриншот из видео

И если мужчины, присутствовавшие в студии, Ксению не критиковали, а некоторые, наоборот, хотели бы оказаться в спортзале, где занимается Ксения, то женщины от критики не удержались.

Например, стилист Светлана очень бы хотела переодеть Ксению, поскольку по ее мнению, "так мать двоих детей в 38 лет не должна одеваться".

"Для того, чтобы быть сексуальной не обязательно раздеваться. Ксения, красива, ей просто нужно пересмотреть свой гардероб", - отметила стилист, не сдерживая эмоций.

Ксении 38 лет. Фото: скриншот из видео

Ксению критика не смущает. Она нравится себе. И советы касательно своего внешнего вида воспринимает только от настоящих профессионалов, добившихся высот в своей профессии.

Подобные высказывания, безусловно, обидели стилиста, присутствующего в студии и атмосфера на шоу накалилась. И приглашенные гости довели ведущих до ссоры.

Страсти немного улеглись после появления на площадке Павла Дуганова, который рассказал, что выбрал Ксению из 120 претенденток.

Герои ролика. Фото: скриншот из видео

Павел, также отметил, что некоторые сцены из клипа снимались у него дома и жена не ревновала.

"Постельные сцены снимали в отели", - подчеркнул Павел Дуганов.

Ксюша после выхода ролика свой профиль в соцсетях закрыла. Она не привыкла выставлять свою личную жизнь напоказ. Тем более, когда некоторые стали оскорблять ее и обвинять в любовной связи с Дугановым.

Ксения с мужем. Фото: скриншот из видео

"Я никогда не хотела быть публичной личностью. Да, я могу танцевать и петь в машине, опубликовать сторис в Instagram, но я это публикую для своих друзей. И те люди, которые меня оскорбляют, делают, скорее, это для зависти"

Павел Дуганов в то же время отметил, что они готовят вторую серию провокационного ролика.

К концу передачи все разговоры опять свелись к внешнему виду Ксении. По мнению большинства наше молдавской Семенович стоило бы сменить гардероб.

Фото: скриншот из видео

Но Павел встал на защиту Ксении, отметив, что, если бы Ксения одевалась как все, ее бы никто не заметил.

"Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я нормальный человек, у которого своя жизнь и я не тянусь к славе. Я работаю с 19 лет, как была работягой, так и осталась", - заметила Ксения в конце передачи.

ЛИДИЯ ТКАЧ