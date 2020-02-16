«Операция «Подстава»: Житель Молдовы рассказал о преступной схеме, которой следует опасаться всем водителям

По мнению мужчины, в незаконных действиях замешаны сотрудники дорожной полиции. Житель Молдовы бьёт тревогу из-за «подстав» на дорогах. Он рассказывает о нескольких случаях, произошедших в Кишинёве и Бельцах.

По мнению мужчины, в незаконных действиях замешаны сотрудники дорожной полиции, передает btv.md

«Я хочу предупредить всех автовладельцев Молдовы. По всей видимости, у нас стала действовать схема, подстава, которая согласована с управлением дорожной полиции, либо исходит от него.

Я хочу рассказать вам историю об одном моем товарище. За последние 5 дней с ним произошла одна и та же ситуация. В первом случае все происходило в Кишиневе, на Московском проспекте, в 10-11 утра. Он ехал по проспекту у бывшего ресторана «Пловдив». Светофора на переходе нет. Когда он подъехал к переходу, то обратил внимание на двоих мужчин в возрасте 30-35 лет. Когда мой друг поравнялся с пешеходным переходом, один из мужчин сделал несколько резких шагов, взмахнул руками.

Через 20-25 метров стоит патрульный инспектор. Он остановил моего товарища. Подбежали эти двое мужчин с возмущением, что водитель чуть не сбил их. Был составлен протокол. Мой друг объяснил, что пешеход поставил на переход ногу в последний момент. Никого это не волнует. Штраф 900 леев и 4 штрафных пункта. В первый раз он подумал, что со всеми такое может случиться.

Сегодня приятель проезжал в Бельцах по улице Штефан чел Маре, где есть такой же пешеходный переход. Он заметил человека в гражданской одежде у пешеходного перехода. Позади него на корточках сидел второй мужчина. Патрульный экипаж находился в 50 метрах. Водитель приостановился и посмотрел, что будет дальше. Ситуация повторилась.

Инспектор быстро выскочил и остановил товарища. Эта схема подставы, по всей видимости, согласована с дорожной полицией. Приятель поднял шум, позвонил своему товарищу из дорожной полиции, который был в курсе этой ситуации, друга отпустили. Мало того, что повышаются цены на продукты, на коммунальные услуги, так теперь еще водителей специально подставляют», — отметил мужчина.