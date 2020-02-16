Выплаты банков Молдовы в 2019 года на 2 миллиарда лей превысили денежные поступления в них

Денежные поступления в банковские учреждения Молдовы в 2019 году составили 121,535 млрд. лей ($7,025 млрд.), что на 8,525 млрд. лей (7,5%) больше, чем годом ранее.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на данные бюро статистики об объемах кассовых операций в банках РМ, более половины поступлений обеспечила торговая выручка от продажи товаров - 73,935 млрд. лей, причем, она увеличилась на 9,1%.

Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам выросли на 13,4%, до 6,760 млрд. лей; выручка от предприятий, оказывающих транспортные услуги - на 2,8%, до 1,425 млрд.; от предприятий, оказывающих прочие услуги, - на 15,2%, до 9,531 млрд.; прочие поступления - на 3,7%, до 23,777 млрд. лей.

В то же время, поступления налогов и пошлин уменьшились на 3%, до 2,469 млрд., а квартирной платы и коммунальных платежей - даже на 12,9%, до 3,638 млрд. лей.

За год финансовыми организациями выдано 123,412 млрд. лей ($7,133 млрд.) - на 7,3% больше 2018 г. При этом, выплаты на зарплату, стипендии, пенсии, пособия и страховые возмещения достигли 13,761 млрд. (+5,7%); на закупку сельхозпродуктов - 2,528 млрд. (-7,5%); на покупку валюты у физических лиц - 39,316 млрд. лей (+3,5%); выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц (нетто) достигли 18,777 млрд. лей (+20,2%), на прочие цели - 49,029 млрд. лей (+7,3%).