За взлом аккаунта в Одноклассниках платят почти 3000 лей

|
|
...
|
Общество
19-летний парень и почти 50-летний мужчина, жители Кишинёва, оказались под следствием по уголовному делу о несанкционированном взломе электронных почтовых ящиков и аккаунтов в социальных сетях. За четыре года им удалось незаконно получить пять миллионов леев.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет в пресс-релизе, цитируемом IPN, что вначале подозреваемые отправляли пострадавшим на почту или через аккаунт в соцсети ссылку на некий электронный адрес. После того, как пострадавшие проходили по этой ссылке, подозреваемые узнавали их данные для входа в аккаунт, их коммерческие тайны и банковские данные. Также они получали в своё распоряжение личные фото пострадавших.
Правоохранительные органы установили, что подозреваемые получали заказы на закрытых форумах и специализированных веб-сайтах. За взлом почтового ящика ,,Gmail”они получали 50 тысяч российских рублей, что эквивалентно почти 14 тысячам леев. За взлом аккаунта в социальной сети „Одноклассники” им выплачивали почти три тысячи леев. Заказчики переправляли им деньги через онлайн-платёжные системы.
Уголовное дело было возбуждено ПБОПОД на основании жалобы, поданной администратором российской компании, которая стала жертвой нападения со стороны подозреваемых.
Им грозит от четырёх до девяти лет тюрьмы.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|