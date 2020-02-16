За взлом аккаунта в Одноклассниках платят почти 3000 лей

19-летний парень и почти 50-летний мужчина, жители Кишинёва, оказались под следствием по уголовному делу о несанкционированном взломе электронных почтовых ящиков и аккаунтов в социальных сетях. За четыре года им удалось незаконно получить пять миллионов леев.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет в пресс-релизе, цитируемом IPN, что вначале подозреваемые отправляли пострадавшим на почту или через аккаунт в соцсети ссылку на некий электронный адрес. После того, как пострадавшие проходили по этой ссылке, подозреваемые узнавали их данные для входа в аккаунт, их коммерческие тайны и банковские данные. Также они получали в своё распоряжение личные фото пострадавших.

Правоохранительные органы установили, что подозреваемые получали заказы на закрытых форумах и специализированных веб-сайтах. За взлом почтового ящика ,,Gmail”они получали 50 тысяч российских рублей, что эквивалентно почти 14 тысячам леев. За взлом аккаунта в социальной сети „Одноклассники” им выплачивали почти три тысячи леев. Заказчики переправляли им деньги через онлайн-платёжные системы.

Уголовное дело было возбуждено ПБОПОД на основании жалобы, поданной администратором российской компании, которая стала жертвой нападения со стороны подозреваемых.

Им грозит от четырёх до девяти лет тюрьмы.