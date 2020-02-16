Президент Молдовы лично поблагодарил Помпео за позицию Госдепа США в отношении Плахотнюка

Встреча прошла в неформальной обстановке. В перерыве между рабочими сессиями Мюнхенской конференции по безопасности Игорь Додон провел неформальную беседу с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Кратко обсудили двусторонние отношения, и я выразил признательность за ясную, публично озвученную позицию Госдепартамента США в отношении сбежавшего из Молдовы Владимира Плахотнюка», — написал президент на своей странице в соцсети.

Напомним, 13 января Помпео сообщил, что Владимир Плахотнюк был включен в санкционный список.

«Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией», — написал тогда Помпео.