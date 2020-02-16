Мед может стать деликатесом: что губит пчел в Молдове

Чересчур высокие температуры беспокоят пчеловодов, они влияют на сбор меда и развитие насекомых в любое время года.

Климатические изменения, которые в последние годы все отчетливее ощущаются в Молдове, негативно сказываются на отрасли пчеловодства. Об этом заявил глава профильной Ассоциации Штефан Кондратюк.

Специалист привел в пример ситуацию, сложившуюся несколько лет назад. Пчеловодам было трудно собрать акациевый мед, потому что деревья расцвели на 2−3 недели раньше срока. К тому времени пчелиные семьи еще окончательно не развились.

Нынешней необычно теплой зимой некоторые пчеловоды уже столкнулись с проблемой: пчелиные семьи начали размножаться раньше времени, что может сказаться на их дальнейшем функционировании.

«В этом случае, когда отмечаются высокие температуры, и в ульях ощущается недостаток вентиляции, пчелиная семья реагирует на это температуры и может расширить свое гнездо. В таких условиях есть повышенный риск того, что инстинкт подскажет пчелам о том, что начинается активный сезон», — пояснил Кондратюк.

Глава Ассоциации пчеловодов Молдовы отметил, что избежать рисков смогут те пчеловоды, которые основательно подготовились к зимовке. А именно — обеспечили пчел достаточным количеством еды, а ульи — хорошей вентиляцией. Пока таких большинство, отмечают в Ассоциации пчеловодов.

«Мы рекомендуем пчеловодам постоянно следить за ситуацией. Так как в некоторых семьях уже появилась детва», — отметил Кондратюк.

Официально в Молдове насчитывается семь тысяч пчеловодов. По данным профильной Ассоциации, в республике ежегодно производится порядка 5−6 тонн меда.

Урожай меда в 2019 году оказался ниже ожиданий пчеловодов, так как весной по всей Молдове погибли более двух тысяч пчелиных семей. Причиной массового мора самых трудолюбивых насекомых стали ядохимикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья.

Каждую весну молдавские пчеловоды теряют до 40 процентов рабочих пчел, а средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от около 10−20 тысяч леев, в зависимости от размера пасек.

Пчеловод Виталий Жереги рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что в его хозяйстве весной прошлого года погибли 17 пчелиных семей, еще 12 серьезно пострадали. Инвестиции в производство меда растут с каждым годом, однако цены остаются на прежнем уровне, что провоцирует убытки пчеловодческих хозяйств и дальнейшее сокращение объемов производства меда.

В Ассоциации пчеловодов Молдовы считают, что правительству необходимо срочно обратить внимание на эту проблему и внести в законодательство изменения, которые урегулируют проблему — прежде всего в области соблюдения правил обработки полей и упрощения процедур констатации ущерба пчеловодческих хозяйств.