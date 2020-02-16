Канду хочет к Санду?

Андриан Канду считает, что коалиция с правыми партиями является наиболее подходящей в данный момент. Об этом бывший зампред ДПМ заявил в соцсетях после заседания Национального политического совета формирования.

На этом заседании новыми вице-председателями Демократической партий стали Александру Кауя, Валентина Булига, Евгений Никифорчук, Николай Чубук, Василе Быткэ, Моника Бабук, Людмила Гузун, Игорь Время, Виолета Иванов, Руксанда Главан и Владимир Андронаки.

– Что знаю я и что знаете вы, дорогие друзья, следившие за деятельностью ДПМ, так это то, что Демократическая партия всегда заключала союзы с правыми прозападными партиями, что привело к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом для процветающего будущего нашей страны, для лучшей жизни здесь, дома, в Молдове, - заявил Канду.

В то де время лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду придерживается негативного мнения об Андриане Канду. В предыдущем посте на Facebook Санду отметила, что «Андриан Канду - чемпион среди политиков, несущих всякую чушь», сообщает портал noi.md.

Михаил Генчу