Молдова может защитить своих граждан от ростовщиков и коллекторов, - Кику

Жители Молдовы теперь смогут пожаловаться на коллекторов и небанковские кредитные организации в МВД.

Жалобы на злоупотребления со стороны коллекторов и небанковских кредитных организаций регулярно поступают в адрес главы правительства Молдовы. Люди рассказывают о запугивании в случаях, когда они не успевают вовремя оплатить кредит, о грабительских суммах, которые им выставляют к оплате в случае просрочки.

Об этом Ион Кику сообщил в социальной сети, отметив, что он распорядился открыть отдельную телефонную линию при МВД, куда граждане смогут пожаловаться на злоупотребления и произвол со стороны микрокредитных организаций и так называемых коллекторов.

Премьер-министр также рассказал, что на этой неделе правительство одобрило законопроект, регулирующий деятельность небанковских кредитных организаций. Проект будет представлен на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

Глава кабмина обратился к министру внутренних дел Павлу Войку и председателю Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) с просьбой организовать на следующей неделе встречу с представителями небанковских кредитных организаций и коллекторами, чтобы «объяснить им, что Молдова может защитить своих граждан от ростовщиков и так называемых коллекторов».

По данным НКФР за 2019 год, на рынке небанковского кредитования Молдовы работает 140 компаний.