Внимание - "Made in Moldova": От молдавских лекарств в Европе умирают прямо в фитнес-залах

В Молдове на данный момент существует семь заводов, в которых производятся опасные вещества - стероиды.

Директор Национального антидопингового агентства Румынии (ANAD) Флорин Бэйеций сообщил, что основная торговля допинговыми веществами на территории стран Восточной Европы идет из Молдовы и Болгарии. Законодательство этих государств позволяет производить стероиды и гормоны роста, сообщает eadaily.com.

По его словам, в Молдове на данный момент существует семь заводов, в которых производятся эти опасные вещества.

- Если бы я пошел в фитнес-зал и нашел шприц со стероидами, мы бы применили к нему административный штраф. Но в последние годы мы не находили ничего подобного в фитнес-залах, потому что все на черном рынке, — отметил Бэйеций.

Чиновник уточнил, что стероиды массово продаются через интернет.

- Трафик очень большой, законодательство Молдовы и Болгарии позволяет. Там не инкриминируется производство. У нас инкриминируется производство без права, — подчеркнул Флорин Бэйеций.

Основная цель употребления стероидов и гормонов роста в таблетках или инъекциях — это увеличение мышечной массы и сжигание жира. Их активно используют спортсмены-бодибилдеры для достижения наилучшего результата за короткий период.

В Румынии были смертельные случаи в тренажерном зале.

- Это был случай спортсмена, Ремуса Михэицэ из Брашова, который скончался в тренажерном зале. Я лично сразу после смерти вместе с коллегой прибыл в Брашов и попросил коллег сдать мочу, в лаборатории выявили четыре стероида. Есть бесчисленные случаи, когда люди попадают в отделение неотложной помощи и подтверждают, что употребляли стероиды, — заключил директор ANAD.

ПАВЕЛ МУНТЯН