Трагедия в Яссах с семьей молдавского депутата: 6-месячный малыш задохнулся, когда его придавила мама

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Общество
Мама с ребенком спали в одной постели. В одном из отелей румынского города Яссы произошла трагедия. 6-месячный ребенок из Молдовы задохнулся. Отец ребенка – депутат молдавского парламента, 44-летний демократ Анджел Агаки, сообщает tv8.md со ссылкой на румынские СМИ.
В 4.30 утра мама позвонила на 112 и сообщила, что ребенок умер. Женщина сказала, что ночью она спала вместе с малышом и случайно его задушила.
На место прибыла полиция, ведется следствие.
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