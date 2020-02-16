Трагедия в Яссах с семьей молдавского депутата: 6-месячный малыш задохнулся, когда его придавила мама

Мама с ребенком спали в одной постели. В одном из отелей румынского города Яссы произошла трагедия. 6-месячный ребенок из Молдовы задохнулся. Отец ребенка – депутат молдавского парламента, 44-летний демократ Анджел Агаки, сообщает tv8.md со ссылкой на румынские СМИ.

В 4.30 утра мама позвонила на 112 и сообщила, что ребенок умер. Женщина сказала, что ночью она спала вместе с малышом и случайно его задушила.

На место прибыла полиция, ведется следствие.