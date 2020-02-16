16 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Трагедия в Яссах с семьей молдавского депутата: 6-месячный малыш задохнулся, когда его придавила мама
16.02.2020

Мама с ребенком спали в одной постели.  В одном из отелей румынского города Яссы произошла трагедия. 6-месячный ребенок из Молдовы задохнулся. Отец ребенка – депутат молдавского парламента, 44-летний демократ Анджел Агаки, сообщает tv8.md со ссылкой на румынские СМИ.

В 4.30 утра мама позвонила на 112 и сообщила, что ребенок умер. Женщина сказала, что ночью она спала вместе с малышом и случайно его задушила.

На место прибыла полиция, ведется следствие.


 
Количество просмотров:
206
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.