В Молдове мужчина, принесший даме на День святого Валентина букет из 101 розы, был выставлен за дверь

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Общество
Что же натворил джентельмен, осталось загадкой. Похоже, что у кого-то в День влюбленных все пошло не по плану и праздник обернулся размолвкой. А шикарный букет красных роз, который должен был, судя по всему, впечатлить даму сердца оказался на помойке. На вскидку такой презент из бордовых роз стоит порядка 6 тысяч леев.
Тут два варианта развития событий: либо возлюбленные поссорились и разъяренная девушка в отместку выбросила шикарный презент, либо мужчина, чтобы вымолить прощение у своей второй половины решил преподнести ей огромнейший букет.
Что же натворил джентльмен, если девушка предпочла выбросить презент на помойку, а не прощать возлюбленного, так и осталось загадкой.
В любом случае, в самый романтичный день в году в отдельно взятой кишиневской семье разыгралась драма.
Жаль, а цветы действительно красивые.
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