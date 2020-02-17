Стало известно, сколько туристов посетили Молдову в 2019-м году

Наша страна становится популярнее. Республика Молдова становится более привлекательной для туристов, об этом свидетельствует беспристрастная статистика. За весь прошлый год были зафиксированы более 4,6 миллионов пересечений границы, и это примерно на 300 тысяч больше, нежели в 2018-м году. Более сорока процентов посетивших Молдову иностранцев пробыли тут более одного дня, что позволяет считать их туристами, сообщает телеканал Publika.

Чаще всего это туристы из соседней Румынии, однако приезжают в Молдову в целом люди из самых разных европейских стран - это и Российская Федерация, и Беларусь, и Венгрия, и Польша, и даже Австрия. Многие приезжают попробовать вино и посмотреть на местные винодельческие комбинаты - как поведал руководитель одного из таких предприятий, в 2019-м году количество гостей достигло цифры в 90 тысяч человек.

- Мы вернемся еще сюда и я буду рассказывать о Молдове друзьям. Многое меня удивило в приятном смысле слова. Я думаю ,людям стоит узнать больше о Молдове, - заявил один из посетивших нашу страну в 2019-м голу, поляк Алмеда Мафальда.

- Мне понравились здешние места. Очень разнообразная еда. Люди очень дружелюбны и всегда готовы помочь, - вторит ему туристка из Венгрии по имени Сюзан Толсон.

Михаил Генчу