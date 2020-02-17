В Молдове могут начать принудительно эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Пора наводить порядок на дорогах. Правительство вернется к проблеме эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, но этот аспект деятельности будет предоставлен частной компании, которая и будет заниматься в законном поле эвакуацией транспортных средств. Контракт будет подписан сроком на пять лет. Компания, которая будет выбрана в качестве поставщика услуг, получит право эвакуировать подобный транспорт на ближайшую штрафплощадку. Причины для этого могут быть следующие:

- У водителя изъяли водительские права, транспорт задержан и не может быть возвращен владельцу.

- Автомобиль представляет явную помеху общественному траффику.

- Автомобиль располагается в месте, где запрещена парковка.

- Необходимость установления личности владельца автомобиля.

Протоколы об эвакуации транспорта будут вручаться четырем сторонам - это, во-первых, лицо, принявшее решение об эвакуации, это лицо, организовавшее эвакуацию, лицо, принявшее под ответственность транспорт на штраф-площадку, и, наконец, владелец автомобиля.

Михаил Генчу