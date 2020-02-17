Ирина Влах: Рост благосостояния и качества жизни населения автономии является общей целью региональных и центральных властей

Интервью с Ириной Влах, Башканом автономного административно- территориального образования «Гагауз Ери» для Политического альманаха – 2019.

В 2019 году, Вы выиграли новый мандат Башкана Гагаузии. Как Вам это удалось?

Победить на выборах – это не выиграть в лотерею. Моя победа – это оценка, которую дал гагаузский избиратель многолетней работе, многочисленным проектам и программам, которые наша команда внедряла в автономии. Считаю, что отличием последних лет стало появление у людей в будущее Гагаузии и гордость за свою автономию. Несмотря на то, что у нас по-прежнему остаётся множество сложностей и не решённых вопросов, жители всё-таки стали уверенней смотреть в завтрашний день. Народ спустя долгое время вновь почувствовал, что государство в лице региональной власти его поддерживает, будь то гранты для развития бизнеса, программы по поддержке молодых семей, материнства и детства или помощь для социально уязвимых категорий. Наши люди наконец увидели реальные плоды автономии, когда полномочия, предоставленные региону, используются в интересах населения, а не узкой группы политиков. Также для людей было важно, что мы оставались островком политической стабильности на фоне республиканских событий. Проще говоря, пока в Кишинёве сменялись правительства, мы открывали новые детские сады, ремонтировали школы и больницы, создавали рабочие места.

На чем была основана Ваша избирательная кампания?

Большинство моих оппонентов, которые были связаны с демократами, пытались сорвать эти выборы, рассчитывая на слишком низкую явку избирателей. Что им ещё оставалось делать? Ведь в честной электоральной борьбе у них не было шансов.

Голосование было преднамеренно назначено на сезон летних отпусков. Оппоненты призывали жителей бойкотировать выборы, а ангажированная в то время прокуратура завела в отношении меня несколько уголовных дел. Но эти деструктивные действия вызвали противоположную реакцию у населения. Интересно, что против них мобилизовались не только мои сторонники, но и все жители, для которых было очевидно, что ставленники демократов вводят Гагаузию в искусственный политический кризис с непредсказуемыми последствиями.

На протяжении всей избирательной компании я проводила, минимум, 5-6 встреч с жителями автономии, на которых представляла программу развития автономии на следующие четыре года. И нам было о чём говорить – как о проделанной работе, так и о будущих задачах. Это выглядело большим контрастом на фоне политических провокаций и отсутствия собственных идей «бойкотёров», что сыграло в итоге в мою пользу.

Как бы Вы охарактеризовали Ваших конкурентов?

Я всегда буду уважать всех конкурентов, которые соблюдают принципы корректной политической борьбы и, главное, способны предложить альтернативу. Всегда выступала и буду настаивать на укреплении политической культуры как в регионе, так и в целом в нашей стране.

Каковы Ваши приоритеты в новом мандате?

Мы нацелены продолжать поступательное развитие Гагаузии. В социальной сфере будет расширение уже действующих и появление новых программ. Будут повышены материнские выплаты, а в детских садах уже с начала 2020 года будет отменена плата за питание. В экономике мы будем развивать сферу информационных технологий, услуг и промышленности, не забывая и о поддержке традиционного для нашего региона сельского хозяйства. Наша цель – превратить Гагаузию в индустриально развитый регион. Из амбициозных вещей – изменить миграционные тенденции и убедить наших трудовых мигрантов, что сегодня для них и членов их семей в Гагаузии есть все условия для самореализации. Поэтому мы даем старт новой программе по возвращению соотечественников «Домой в Гагаузию».

Как бы Вы оценили сотрудничество с Кишиневом?

Власти автономии сохраняют свою открытость и конструктивно работают с центральными органами власти и дипломатическими миссиями Республики Молдова. К сожалению, нам приходится преодолевать какие-то предрассудки и убеждать, что полноценно функционирующая автономия — это наш общий интерес. Мы уважаем и отстаиваем государственные интересы, но нам важно, чтобы и власть слышала голос Гагаузии и уважала наши интересы. Позитивным примером единения центральных и региональных властей стало празднование 25-летия со дня приятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Что должны делать власти Молдовы для Гагаузии в первую очередь?

Улучшение благосостояния и качества жизни жителей автономии – это общая задача и региональных, и центральных властей. Для этого, в первую очередь, необходимо исполнять наш базовый закон – закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». В этом документе есть некоторые пробелы или моменты, требующие конкретизации. Это уже отдельная история. Но в целом, если придерживаться его рамок, то Гагаузия может решать многие социально-экономические вопросы и успешно развиваться. Мы можем привлекать инвесторов, улучшать деловую среду, запускать социальные программы, развивать внешние экономические и культурные связи. Разве хоть одна из этих целей не соответствует интересам властей Молдовы? Поэтому, всё, что нам нужно — это соблюдение закона и совместная работа, основанная на доверии.

Что Вы ожидаете от 2020 года?

Молдова вступает в 2020 год в новой политической реальности – когда впервые за много лет все ветви власти объедены национальными интересами. Упустить возможности, которые даёт такое единство – было бы большой ошибкой. Ожидаю от всех ветвей власти плодотворной работы во благо всех граждан нашей страны.

Как Вы видите свою политическую карьеру в долгосрочной перспективе?

Время от времени в мой адрес звучат предложения присоединиться к разным политическим проектам на заманчивых условиях. Но честно признаюсь, я пока не тороплюсь вовлекаться в национальную политику. Любая должность ничего не стоит, если у тебя нет возможности положительно повлиять качество жизни граждан. Есть множество проектов и программ, которые инициировала моя команда и которые очень важны для жителей Гагаузии. Довести эти программы до конца – моя личная ответственность.

Политический альманах – 2019