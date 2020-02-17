Ион Кику: Я был и являюсь технократом

Интервью с Ионом Кику, премьер-министром Республики Молдова, для Политического альманаха – 2019.

Вы начали 2019 год на должности министра финансов, затем стали советником президента, а затем – премьер-министром. Что этот год означает для вас?

Этот вопрос фактически показывает, насколько непредсказуемыми могут быть события в стране с демократией в процессе формирования. На самом деле, я начал год как министр. Затем я принял приглашение президента помочь ему в качестве экономического советника. Позже – также от президента поступило предложение сформировать новую команду для правительства. Но есть что-то, что остается неизменным во всех трех качествах – я был и являюсь технократом. Я всегда избегал политических полемик и споров, и буду следовать этой практике в дальнейшем.

Этот год для меня, возможно, стал годом больших испытаний. Я хорошо понимаю, какое влияние оказывает наша политическая нестабильность на намерение крупных компаний инвестировать в Молдову. Поэтому мы ясно дали понять, что будем командой технократов, задача которых – обеспечить стабильность в обществе и предсказуемость для инвесторов.

Я подчеркиваю, что за термином «инвесторы» стоит создание стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест рядом с домами людей и рост благосостояния.

Почему вы согласились на должность премьер-министра?

Я не хочу сейчас слагать легенду. Я принял решение быстро и решил быстро, потому что у меня есть свое мнение об ошибках, которые были допущены в правлении страной. Я знаю, как поступить так, чтобы экономика получила сильный импульс модернизации, который побудит рост благосостояния людей и качества жизни во всех районах Республики Молдова. Я хорошо знаю социальные и экономические проблемы, которые действительно угрожают будущему Республики Молдова, и у меня есть видение, как можно преодолеть кризис.

Я упоминал о технократическом подходе к акту управления. Мы не будем тратить ни минуты на политическую полемику, которая глубоко расколола общество. Мы будем объединять людей вокруг проектов по развитию страны. Мы привлечем инвесторов в каждый район страны и создадим рабочие места рядом с домами людей – это устойчивое решение для регионального развития Республики Молдова.

Предпочитаю находиться в рядах с теми, кто строит. Вы не увидите меня в рядах тех, кто только хочет разговаривать и сеять вражду.

Как вы выбрали себе команду?

Я взрослый человек, я долго прожил на этом свете и всегда был активным. Со временем я встретил много образованных и активных людей, за спиной которых стоят реальные результаты. Когда пришло время я обратился к этим людям.

Критерии отбора, которые я применяю, почти математические. Умение работать и учиться. Вдохновение искать решения в самых сложных ситуациях. Уверенность в собственных силах и способность привлекать других хороших людей. Я искал лидеров, и я думаю, что нашел их. Каждому из моих коллег было поручено преодолеть пессимистические настроения и недоверие людей к институтам государственно власти. У нас есть задача убедить людей в том, что мы можем изменить Молдову и что будущее их семей в Молдове будет хорошим.

У вас была заранее подготовленная программа управления? Спрашиваю Вас, потому что для многих стала сюрпризом скорость, с которой вы ее разработали?

Любая программа действий начинается со знания проблем, которые нужно решить и с определения задач. Я отметил выше: проблемы знаю, знаю психоэмоциональную сторону и материальные последствия.

Вначале это была обобщенная программа, содержащая набор руководящих принципов, на которых правительство должно было сосредоточиться. Мы выполнили развертывание программы менее чем за месяц, но это не значит, что мы не будем вносить дополнения по мере необходимости.

Цели, установленные в программе, вытекают из моего видения экономического и социального развития Республики Молдова – видения, которое я сформировал за эти годы.

Уточняю, что программа действий правительства, которую я утвердил в декабре, продлена до 2023 года, и мы произвели математическое моделирование развития национальной экономики с точки зрения роста ВВП, государственных инвестиций в инфраструктуру, роста заработной платы и пенсий, а также других важных социально-экономических параметров. Программа действий на 2020-2023 годы и ожидаемые экономические параметры направлены на создание предсказуемой среды для инвесторов. Большие инвесторы нуждаются в хорошем понимании намерений правительства в среднесрочной перспективе, особенно в сфере инвестиций в инфраструктуру и региональное развитие. Благодаря этим инвестициям оцениваются затраты на управление их бизнесом и качество жизни в стране – факторы, которые позволяют оценить устойчивость и эффективность инвестиций.

Какую ситуацию вы обнаружили на момент вступления на должность?

Я отвечу вам косвенно. Ситуация, принятая нами, отражается в социальном настрое. Доверие к правительству находится на скромном уровне, и это не по вине фамилии Кику. Проблема низкого уровня доверия к правительству исходит из прошлого. Мы поставили перед собой задачу только учиться на «прошлых» ошибках, в остальном – все время посвящать планированию действий и определению их исполнения. Начнем с реалий – люди не верят в свое хорошее будущее в Республике Молдова, поэтому многие решают покинуть страну. Особенно уезжает молодежь. Агрессивная политическая полемика не добавляет веры в их душах. Это одна из наших приоритетных задач. Давайте начнем проекты, которые превратят пессимизм в оптимизм. Превратим неуверенность в уверенность – уверенность в том, что будущее Молдовы будет прекрасным и мы построим его вместе. Мы уже начали его строить.

Какими были Ваши первые действия на должности премьер-министра?

Принятие мандата на управление само по себе является действием. Просто очень широким действием. Вместе с командой министров мы инициировали процесс анализа ситуации и инвентаризации проблем, чтобы правильно расставить приоритеты. Первые опасения в должности премьер-министра связаны с кадрами. Во всех министерствах ощущается острая нехватка специалистов. Многих специалистов изгнали за последние месяцы. Мои коллеги сейчас очень сосредоточены на выявлении специалистов и людей, которые готовы учиться и взять на себя большую ответственность.

Мы намерены осуществить крупные проекты по модернизации инфраструктуры, начать переговоры с инвесторами и развивать промышленные платформы во всех районах страны, а также многие другие инициативы, и для этого нам нужны специалисты.

С какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас?

Я думаю, что самая большая проблема состоит в том, чтобы убедить людей, что правительство работает исключительно над модернизацией страны и ростом благосостояния общества. Избыток политических войн, имевших место в последние годы, поставил под угрозу доверие населения к институтам государственной власти.

Массовый отъезд людей из страны является следствием того, как страной управляли, нужно просто признать этот факт. Программа действий нашей команды призвана изменить недоверие на доверие. Еще одна большая проблема заключается в том, чтобы мы смогли выполнить все предусмотренные бюджетом национальные проекты. Это очень большой объем работы, и мы ожидаем, что не хватит рабочей силы и техники. Но мы справимся с этим. Еще одна проблема заключается в том, чтобы убедить инвесторов массивно прибыть в Молдову. Когда я говорю «массивно», я имею в виду инвестиции во все районы страны.

Какие у вас краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы?

Наши планы обнародованы. На данном этапе мы рассматриваем перспективу на 2023 год. Наши оценки показывают, что в 2023 году мы можем определить рост ВВП на уровне 8,3%, а на период 2020–2023 годов – общий рост ВВП на уровне около 25%.

Государственные инвестиции в инфраструктуру в этот период составят около 54 млрд. леев. Эти деньги пойдут на строительство дорог, модернизацию энергетической инфраструктуры, строительство водопроводных и канализационных сетей, модернизацию железных дорог и других объектов. Все эти инвестиции приведут к существенному росту качества жизни по всей стране. Кроме того, эти инвестиции станут убедительным сигналом для инвесторов к строительству заводов по всей стране, потому что будут существовать все компоненты для развития промышленности: земельные участки, коммуникационные пути, энергоснабжение, системы водоснабжения и канализации, а также люди, которые хотят работать.

Каждое действие нынешнего правительства обусловит рост экономики и завтрашнего социального благосостояния, так каждый день бездействия будет удерживать нас в списке бедных стран. Вот почему наш выбор – действовать.

Политический альманах 2019