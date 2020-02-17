Президент Молдовы — Euronews: «Сильная Европа без России невозможна»

В интервью Euronews Игорь Додон отметил, что Россия может сделать Европу сильнее, если они вместе будут бороться с глобальными вызовами будущего.

Европе нужно объединяться не против какого-то врага, а вокруг общей идеи, уверен президент Игорь Додон. Об этом он отметил в интервью Euronews: «Чтобы удержать членов ЕС вместе, должна появиться новая идея. Идея, которая не должна основываться на общих врагах. Ведь часто союзы создавались против кого-то. Я думаю, что эту фазу нужно преодолеть, должно быть что-то, что объединяет страны ЕС».

Игорь Додон отметил, что Россия может сделать Европу сильнее, если они вместе будут бороться с глобальными вызовами будущего.

«Я думаю, что Россия может помочь ЕС, Европе стать сильнее. Я верю в большую Европу от Лиссабона до Владивостока. С такой идеей выступил Шарль де Голль, и её часто повторяют разные мировые лидеры. Я думаю, что только так можно сделать Европу сильнее, чтобы она могла справляться с растущими вызовами будущего. Я думаю, что диалог неизбежно будет существовать, и этот период неопределённости в отношениях между двумя глобальными игроками пройдёт», заявил Игорь Додон.

«Мы, в Молдавии, только выиграем от этой ситуации. Я думаю, общие интересы объединят Европу с Российской Федерацией в экономическом плане и в борьбе с нынешними глобальными вызовами. Скажем честно: сильная Европа без Российской Федерации невозможна.», сказал президент.