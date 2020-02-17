Ученый назвал год, когда случится сильное землетрясение в Румынии и Молдове

В Румынии в разных точках регулярно проходят разные по своей силе землетрясения. Что это значит и стоит ли ждать серьезного землетрясения в ближайшее время — ответ на вопрос дал известный румынский сейсмолог.

В последние дни в Румынии произошла серия слабых подземных толчков. Все эти землетрясения зафиксировали сейсмические станции. Специалисты особенно обратили внимание на те землетрясения, которые произошли близ города Васлуй 14 февраля. Они немного отличались от тех, что обычно происходят в зоне Вранча.

Согласно данным румынского Института физики и Земли, в тот день первый толчок произошел в 04:34, а последний — в 09:15. Всего толчков было четыре, они произошли на небольшой глубине, от шести до десяти километров, и были относительно слабыми — 2−2,7 баллов.

В связи с этими необычными землетрясениями, корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у почетного директора Института физики и Земли (Румыния) Георге Мэрмуряну, нужно ли готовиться к сильному землетрясению в Румынии и Молдове в ближайшее время.

«Когда произойдет серьезное землетрясение, пострадает и Молдова, и Украина», — заявил Мэрмуряну.

Он уточнил, что пока нет оснований ждать подобного сценария развития событий. Мэрмуряну повторил свои выводы, которые он сделал ранее. По его мнению, мощное землетрясение в Румынии, которое заденет и другие страны, случится в 2040 году.

Специалист также рассказал о сейсмической активности на африканском континенте, что может иметь последствия на глобальном уровне. По мнению Мэрмуряну, Африка разделится на две части, даже появится новый континент.

Ранее в программе «Sputnik Matinal», директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ заявил, что пока ученые не могут с точностью предсказывать, когда произойдет землетрясение. Однако, как он рассказал, последние исследования могут показать неизбежность землетрясения.

Он отметил, что согласно статистике, каждые 36−37 лет происходит мощное землетрясение в Карпатах, в сейсмической зоне Вранча. Эти подземные толчки хорошо ощущаются в Республике Молдова. «Последнее мощное землетрясение было в 1977 году. Тогда в Бухаресте погибло 77 человек. В Кишиневе, к счастью, не было жертв», — заключил сейсмолог.