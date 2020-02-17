Подземный ад в Кишиневе намерены ликвидировать — планы примэрии

За 2020 год администрация главного города Молдовы планирует капитально отремонтировать пять подземных переходов в Кишиневе, из них уберут коммерческие ларьки, а по завершению работ там будет светло и чисто.

Состояние подземных переходов в Кишиневе вызывает гнев и возмущение жителей столицы, которые утверждают, что вынуждены идти по ним, как по полосе препятствий. Поломанные ступени, отсутствие нормального освещения, сырость, опасность ограбления — все это встречает тех, кто спускается в эту «муниципальную преисподнюю».

Генеральный примар столицы после оценки состояния подземок в городе сообщил, что администрация Кишинева займется ремонтом этих коммуникаций.

В планах примэрии на 2020 год — приведение в порядок пяти подземных переходов в городе. Проекты по реабилитации ряда подземных переходов в городе были разработаны давно институтом «Chisinauproiect», однако не были реализованы по сей день. Речь идет о переходах по улицам Теилор (пересечение с проспектом Дачия), Дечебал (пересечение с проспектом Дачия), Ион Крянгэ (возле Педагогического университета) о подземке у Академии наук Молдовы и еще об одной у торгового центра «MallDova».

В нынешнем году столичная администрация намерена отремонтировать эти коммуникации, реконструировать лестницы, заменить системы иллюминации, установить пандусы для удобства людей с ограниченными возможностями и молодых родителей с детскими колясками, обновить, в целом, сами подземные галереи.

На уходящей неделе генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан отправился с проверкой по подземным переходам, после чего вышел к прессе и рассказал, как будут восстанавливать эти объекты, находящиеся в удручающем состоянии.

«В 22 подземных переходах столицы порядка 80 процентов арендаторов площадей нерегулярно осуществляют выплаты. Они либо сильно задерживают выплаты, либо не платят совсем. Один из экономических агентов и вовсе задолжал примэрии 13 миллионов леев», — сообщил тогда Чебан.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал отремонтировать их в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.