СМИ рассказали о состоянии здоровья молдаванки c лайнера Diamond Princess. Её муж заразился коронавирусом

Молдаванка, чей муж, гражданин Румынии, заразился коронавирусом, здорова. По сообщению румынским СМИ, об этом свидетельствуют результаты медицинских анализов. Супруги работают на круизном лайнере "Diamond Princess", который находится на карантине в японском порту Йокогама.

Получить подтверждение этой информации в официальных молдавских источниках пока не удалось. В посольстве Молдовы в Японии никто не ответил на звонок. Не получилось связаться и но номеру экстренного вызова дипломатической миссии в Японии.

Последний пресс-релиз Министерства иностранных дел Молдовы на эту тему был опубликован 14 февраля. Сообщалось, что на борту судна находятся трое молдаван, двое мужчин и одна женщина. Состояние их здоровья - хорошее. У двоих из них есть также румынское гражданство. В МИД заверили, что посольство Молдовы в Японии постоянно поддерживает связь с гражданами нашей страны, находящимися на лайнере.

Между тем румынские СМИ сообщают, что румыну, зараженному коронавирусом 41 год. Он уроженец уезда Арджеш, много лет работает на круизных суднах. Несколько месяцев назад устроился на "Diamond Princess" поваром. Близкие постоянно поддерживают с ним связь: "Он боец и выдержит это. Анализы берут каждые два дня. Ситуация критическая. С каждым днем число людей на карантине растет. Все хотят как можно быстрее решить эту проблему".

Число инфицированных на лайнере достигло 355 человек: "На борту есть врач, работает медицинский центр. Им говорят, что делать. Каждые два дня берут анализы".

Круизный лайнер "Diamond Princess" на карантине с четвертого февраля. На судне находятся три тысячи человек.

В порту Йокогамы одному румынский влоггеру удалось заснять обстановку на борту. В ролике видны десятки гуляющих по палубе людей. С суши несколько молодых людей стоят с плакатами в их поддержку: "Здесь зона безопасности. Мне кажется, она появилась недавно. Между нами и судном стоит забор с колючей проволокой. Внутрь доступ осуществляется на основании удостоверения журналиста".

По последним данным, жертвами коронавируса в мире стали около 1700 человек, заразились свыше 69 тысяч, 9700 из них - вылечились.