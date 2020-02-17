Павел Филип предупредил: Демпартия создала теневое правительство

Национальный политический совет ДПМ провел в субботу, 15 февраля, заседание, на котором были назначены 11 новых вице-председателей партии.

Вице-председателями были избраны бывшие депутаты ПКРМ Виолета Иванов, Игорь Время, Евгений Никифорчук, а также Людмила Гузун, Руксанда Главан, Моника Бабук, Владимир Андронаке, Николае Чубук, Василе Быткэ, Валентина Булига и Александру Кауйя, сообщает stiri.md.

Во время встречи председатель Демократической партии Павел Филип выступил перед коллегами-демократами и заверил их, что они сделали правильный выбор.

"Мы обсуждали сегодня на заседании Национального политического совета концепцию процесса перезагрузки Демократической партии. Были дебаты, предложения, новые идеи. Я точно знаю, что все члены команды хотят современную партию с проевропейской ориентацией", - отметил Филип.

Он также подчеркнул, что каждый член партии должен знать, что с его мнением считаются.

"Мы решили, что создадим теневое правительство, состоящее из вице-председателей партии с тем, чтобы ДПМ эффективно контролировала деятельность властей", - добавил Филип.