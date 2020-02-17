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Экономика
Валютная встряска — какие сюрпризы ждут граждан Молдовы на этой неделе
17.02.2020

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому «льву» в начале новой рабочей недели.

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 17 февраля. На валютном рынке ситуация неоднозначная — основные игроки ослабнут, другие сохранят стабильные позиции по отношению к молдавскому лею, занятые в конце предыдущей рабочей недели.

Так, евро в первый день новой рабочей пятидневки подешевеет сразу на шесть банов и разместится на отметке в 19,16 лея. Доллар также пойдет в отступление, правда не такое быстрое. В первый день рабочей недели курс «зеленого американца» уступит лею еще два бана, остановившись на отметке в 17,68 лея.

За 2019 год «американец» совсем немного подорожал по отношению к молдавскому «льву». А вот «европеец» несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процента.

С начала 2020-го «тяжеловесы» начали напирать — «зеленый» прибавил 50 с лишним банов, а евро — 30 банов. Февраль оба «иностранца» начали с проигрыша и продолжили эти «упаднические» тенденции.

Что касается остальных валют, то стабильные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на обменной отметке в 0,72 лея. Российский рубль также проявит стойкость и останется на отметке в 0,278 лея. А румынский лей, хоть и немного, но отступит до 4,01 в пересчете на нацвалюту.


 
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