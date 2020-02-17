Урекян: в Молдове нет оппозиции, есть клубы по интересам

В Молдове нет организованной оппозиции, считает Серафим Урекян.

– Есть разные клубы по интересам. Некоторые тянут страну в болото, другие тянут в конфронтацию с политическими силами. Их можно только пожалеть. Они тратят свои силы, здоровье и молодость на никчемные мероприятия. Вторая сторона дела, более важная, то, что существующая власть поддается на эти мелкие укусы и провокации, чем снижает свой авторитет и политический рейтинг. И если таким образом вступить в дебаты, это ни к чему не приведет, - заявил экс-примар Кишиневе в телеэфире.

Урекян уверен, что когда избиратели видят, за кого на самом деле они проголосовали, с кем связывали свое будущее, страны, детей, внуков, – то начинают сомневаться.

– Если ты власть, то ты должен быть крепкой, справедливой для страны, для народа, для будущего, - заключил Урекян.

Михаил Генчу