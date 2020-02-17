17 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Урекян: в Молдове нет оппозиции, есть клубы по интересам
17.02.2020

В Молдове нет организованной оппозиции, считает Серафим Урекян.

– Есть разные клубы по интересам. Некоторые тянут страну в болото, другие тянут в конфронтацию с политическими силами. Их можно только пожалеть. Они тратят свои силы, здоровье и молодость на никчемные мероприятия. Вторая сторона дела, более важная, то, что существующая власть поддается на эти мелкие укусы и провокации, чем снижает свой авторитет и политический рейтинг. И если таким образом вступить в дебаты, это ни к чему не приведет, - заявил экс-примар Кишиневе в телеэфире. 

Урекян уверен, что когда избиратели видят, за кого на самом деле они проголосовали, с кем связывали свое будущее, страны, детей, внуков, – то начинают сомневаться.

– Если ты власть, то ты должен быть крепкой, справедливой для страны, для народа, для будущего, - заключил Урекян.

 Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
100
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.