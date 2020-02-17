Взрыв газового баллона в кишиневской квартире: это не несчастный случай, мужчина взорвал себя сам!

Кроме хозяина, который находился в квартире один, никто больше не пострадал.

Взрыв прогремел в жилом доме по адресу - Московский проспект, 20 - сегодня утром, 17 февраля, в 06.27. По сигналу тревоги на место ЧП отправились два экипажа пожарных.

- Взрыв произошел в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, - рассказала "Комсомольской правде" в Молдове пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. - Погиб один человек. Судя по всему, причиной взрыва стал газовый баллон, вероятна утечка газа.

- Это был не несчастный случай, похоже на самоубийство, - считает заместитель главы муниципальной полиции Алексей Гросу. - 65-летний мужчина, который находился в квартире один, открыл вентиль на пятилитровом газовом баллоне. Мы обнаружили труп в постели, в руках были электрические провода. Он, по всей видимости, замкнул провода, когда квартира наполнилась газом...

- Никакой предсмертной записки не обнаружили?

- Нет. Наши сотрудники еще работают на месте ЧП...

ЛЕОНИД РЯБКОВ